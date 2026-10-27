Троих подозреваемых задержали после смертельной драки в Кызылорде

Сотрудники Департамента полиции Кызылординской области задержали троих мужчин в рамках расследования дела об убийстве местного жителя, сообщает Kazpravda.kz

В правоохранительных органах сообщили, что трагедия произошла 8 октября.

«По данному инциденту задержаны и водворены в изолятор временного содержания трое подозреваемых. Изучены все изъятые видеозаписи. Сведения о возможном участии в произошедшем других лиц проверяются. Роль и степень участия каждого из фигурантов получат правовую оценку по итогам расследования», – сказано в информации.

