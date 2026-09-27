Троих выживших военнослужащих наградили медалями

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении троих выживших военнослужащих, принимавших участие в учениях на Каспии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Указом Президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «Ерлігі үшін» награждены:

Қуандық Бекет Бақтыбекұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011;



Темерхан Ақжол Тимурұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011;



Удалов Никита Александрович – специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.

Ранее Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) были награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области.