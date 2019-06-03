​Трон для Томирис

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Елена Ульянкина

...Маленькая Томирис с важным видом сидит на «железном троне», который очень похож на тот, что фигурирует в популярном сериале «Игра престолов». Папа девочки превратил в него обычную коляску.

– Трон для Томирис я делал два дня, – рассказывает карагандинец Чингиз Тусупханов. – Приходил после работы, вырезал детали из картона и красил их в черный цвет. Супруга сшила для дочки наряд – черный костюм с брошью. Вообще, вместо нее должно быть изображение дракона, но мы не нашли ничего похожего. Поэтому пригодилась большая брошь с камнями, которую мы позаимствовали у жены.

Парад колясок в Караганде проходит уже в 6-й раз. Его по традиции проводят 1 июня – в День защиты детей. Малыши радуются возможнос­ти погулять, а взрослые – показать свое творение окружающим. Тандем из колясок с Викой-помидоркой и Денисом-кабачком их мамы назвали «Веселый урожай». Они решили поучаствовать в конкурсе, несмотря на трудную жизненную ситуацию. Женщины сейчас живут в Доме мамы, где помогают тем, кто подвергся насилию в семье. Коляски троллей, ангела, моряка, матрешек и Василисы прекрасной – результаты своего труда и фантазии представили 13 семей.

Самой оригинальной можно ­назвать коляску юной «пиратки» Эмилии. Ее создатели не только превратили детское средство передвижения в шхуну с флагом «Веселый Роджер», но и сами стали частью задумки. Они облачились в пиратские костюмы и взяли в руки игрушечные сабли. В качестве реквизита даже прикатили бутафорскую пушку.

– Как мы все это делали? Снача­ла мы пошли на контейнерную площадку и нашли там большую коробку из-под телевизора, – улыбается Наталья Эрман. – Оклеили ее обоями, прорезали иллюминаторы, добавили надписи, канаты, флаг и изображение якоря. Мы трудились над пиратской шхуной 5 дней и 4 ночи. Нас так это завлекло, что мы раз за разом добавляли все новые детали.

В рамках парада состоялось дефиле колясок. Мамы, папы и их малыши старались показать себя с лучшей стороны. Гости праздника аплодировали участникам, а потом еще фотографировались на фоне их творений. В конце праздника юные конкурсанты и их родители получили от организаторов благодарственные письма и игрушки.

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