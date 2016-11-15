​Тронуться можно

Каждые два года областной центр Восточного Казахстана испытывает дежавю: местные автопарки начинают «играть мускулами» и устраивают транспортный коллапс. В 2012-м автобусы несколько раз в разгар дня прекращали работу, в 2014-м – три дня подряд. В этом году с сентября пошли угрозы снизить регулярность рейсов, с октября – отменить льготную цену для пожилых людей.

При этом все свои выступления автопарки проводят слаженно, словно профсоюзы стачку. И всегда в один и тот же урочный час – следом за подачей заявки на повышение тарифа.

Бывшее руководство Восточного Казахстана, помнится, оценило такие действия как давление и обещало разобраться с автопарками. Нынешнее было полно решимости умерить аппетиты перевозчиков с помощью создания альтернативного муниципального предприятия. Однако слова словами, а муниципального автопарка как не было, так и нет, и на сегодня в горакимате идет рассмотрение очередной заявки перевозчиков-частников на удорожание проезда. Один из них – ТОО «VoSca», обслуживающее ряд основных маршрутов в Усть-Каменогорске, к слову, уже лишило стариков льготы и начало взимать вместо прежних 40 тенге почти вдвое больше.

Братство колеса

Не сложно догадаться, как отреагировали горожане на непопулярные, мягко говоря, шаги автопарков. Местные форумы взорвались рецептами, как бойкотировать автобусы. Справедливости ради стоит признать, что в действиях предприятий-частников нет ничего «такого». Точнее – ничего личного. У бизнеса один бог – прибыль, и один закон – извлечение максимального дохода. Терзания идеями гуманизма ему по определению не интересны. Собственно, это и демонстрируют усть-каменогорские перевозчики.

Они объединились в профильную ассоциацию, научились единым фронтом проводить кампанию по росту тарифа, согласованно давят на болевые для исполнительной власти точки вроде блокирования движения автобусов или отмены льготного проезда для пенсионеров. Словом, лоббируют свои интересы всеми доступными способами. Результат налицо: в 2012 году владельцы автопарков смогли добиться увеличения тарифа до 60 тенге, в 2014-м – до 75 тенге. Сейчас речь идет о возможной цене проезда в 100 тенге или даже больше…

Основания потребовать новый тариф у перевозчиков есть практически всегда. Из года в год растет цена ГСМ, а его доля в стоимости проезда составляет 30–35%. Дорожают запчасти, увеличиваются траты на амортизационные расходы, надо индексировать зарплату водителям…

– Во всем мире стоимость проезда увязана со стоимостью ГСМ, – дал комментарий директор ТОО «VoSca» Канат Калелов. – У нас цена на дизтоп­ливо в течение месяца подскочила с 95 тенге до 130 и выше. Предприятие из-за такого удорожания в среднем ежедневно теряет 250 тыс. тенге. У всех предприятий такая ситуация, все страшно возмущены.

«Рыночный» механизм

По данным акимата Усть-Каменогорска, ежедневно на маршруты города выходят около 320 автобусов, которые в основном принадлежат трем автопаркам. «Казахстанская правда» попросила руководство города прокомментировать, какие есть инструменты для сдерживания цен на проезд.

«Акиматом города используются все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен, – значится в тексте за подписью заместителя акима города Ержана Конырбаева. – Сейчас в городе проводят работы по внедрению электронного билетирования и обновления подвижного состава».

Очень «глубокий» и «подробный» ответ. Все попытки взять оперативный комментарий у руководителя горотдела ЖКХ, пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Аскара Жаксылыкова оказались нулевыми.

Примечательно, что акимом Восточного Казахстана Даниалом Ахметовым действительно инициированы важные проекты по обновлению автобусного парка и внедрению электронной системы расчета типа «Онай». Инвестиции планируются за счет кредита, предоставленного международным финансовым институтом развития. При этом не надо быть специалистом, чтобы понять: возвращать заемные средства придется с процентами. Другими словами, в тарифе на проезд заведомо должна быть предусмотрена достаточная сумма, а значит, неизбежен его дальнейший рост. И что же делать?

В масштабах страны

Насколько подорожает проезд в Усть-Каменогорске с сегодняшних 75 тенге? В ответе замакима Е. Конырбаева сухо сказано, что вопрос в настоящее время рассматривается рабочей комиссией.

«Компенсации для социально уязвимых слоев населения, пенсионеров в этом году не предусмотрены», – значится в тексте.

У автопарков, к слову, имеется свой рецепт сдерживания цены. Как заметили в ассоциации автоперевозчиков, остроту вопроса можно снять, если на уровне государства признать дизтоп­ливо социальным видом ГСМ.

– На солярке работает весь общественный транспорт, вся сельскохозяйственная техника, все фуры, которые перевозят продукты, – отметили в ассоциации. – В конечном счете дорогая солярка бьет по карману рядового населения, которому приходится за все платить. В акимате сейчас предлагают перевести парк на газ, но это тоже дорогое топливо, и нет гарантии, что цена не будет дальше расти. Солярки в стране валом, ажио­таж, который устроили вокруг нее, искусственный.