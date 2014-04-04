Тропой казахстанских скаутов

В нынешнем году на территории Казахстана при поддержке МОН состоится международный слет скаутов из 30 стран мира «Джамбори-2014». По словам президента ОСДК Ильдара Катенова, право на его проведение организация выиграла в 2010 году, сумев заинтересовать лидеров скаутского движения других стран обычаями и традициями казахских кочевников. ОСДК, основанная в 1989 году, как респуб­ликанская воспитательная организация для детей и молодежи регулярно проводит с ними занятия по формированию казахстанского патриотизма, толерантности и укреплению межнационального согласия. С 2008 года ОСДК официально входит во Всемирную организацию скаутского движения, насчитывающую более 40 млн. человек из 160 стран мира.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ,

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