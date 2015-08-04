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Тротуары, парковки, мосты...
Чингиз ТАШЕНОВ
В рамках проведения капитального ремонта дорог предусмотрены работы по устройству проезжей части и тротуаров, установке бордюра, поребрика, водопропускных лотков, парковок, установке светофоров, освещения, дорожных знаков, будут высажены деревья. Планируется также провести текущий и ямочный ремонт многих улиц города, заменить аварийные участки водопровода и тепловых сетей, сделать закладку резервных футляров электричества и телефонизации.
Аким области Сергей Кулагин ознакомился с ходом выполнения ремонтных работ на улицах города. Он отметил необходимость высадки новых деревьев и поручил предусмотреть обязательное наличие парковок и водостоков с целью отвода поверхностных вод из лотков улиц и дорог. Глава региона побывал на дорогах, которые планируется ремонтировать в 2016 году. Примечательно, что, помимо улиц в областном центре, запланирован еще один проект стоимостью 303,6 млн тенге – реконструкция моста через реку Кылшакты.

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