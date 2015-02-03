«Тройку» стреножили дети Эллады Свежий выпуск 537 Динара ЮСУПОВА

Может быть, греки и православные, но, как пить дать, живут они по-прежнему под покровительством Зевса – древнегреческого бога неба, грома и молний. Другое дело, что к его помощи прибегают редко. Но метко. Иначе чем объяс­нить, что всемогущая «тройка» международных кредиторов, пред которой трепещут и более могущественные экономики еврозоны, готова пойти под напором греков на попятную.



Где тонко, там и рвется

И это при том, что Греция в понимании ЕС давно являлась самым слабым звеном союза. Но, как говорится, где тонко, там и рвется. Как бы то ни было – разразились ли гневом боги Эллады, испугала ли ЕС решимость греков или проявили здравый смысл политики, но утро понедельника принесло сразу из нескольких источников весть о том, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намеревается «упразднить «тройку» международных кредиторов Греции». Напомню, что всемогущую финансовую «тройку» составляют представители Еврокомиссии, Европейского ЦБ и МВФ. Полномочия «тройки» столь обширны, что, согласно определению немецкого издания Handelsblatt, она фактически управляет греческой экономикой. Вряд ли это полная победа греков и полный возврат экономического суверенитета стране, поскольку пока в информации идет лишь речь о намерении главы Еврокомиссии найти альтернативу «тройке». А если речь лишь о смене названия или формата, а не содержания, то стоит ли ждать от греческого громовержца новых молний в адрес Еврокомиссии и Евросоюза? И, как представляется, даже если греки пойдут на какие-то уступки, как это и предусматривается политикой компромисса, они с их стороны будут минимальны. По крайней мере, в ближайшее время на серьезные уступки новое правительство Греции не пойдет. И тому есть несколько веских причин.



Мандат обязывает

В первую очередь потому, что мандат, данный избирателями партии-победительнице СИРИЗА, очень обязывает. Партии выдан, по сути, полный карт-бланш на восстановление экономики страны. И, по всему видно, греки готовы скорее стерпеть ужесточения и ограничения ЕС (к чему им уже не привыкать), чем предать свои надеж­ды. В ЕС, похоже, этот наст­рой греков тоже понимают. Хотя бы потому, что в случае неисполнения предвыборных обещаний и ухудшения ситуации на смену левой СИРИЗА может досрочно прийти крайне правая греческая националистическая политическая организация «Золотая Заря» («Хриси Авги»). Угроза эта крайне велика и реалистична. Ибо, несмотря на то что Греция – родина демократии, ни один демократ с обещаниями лояльности к порядкам и правилам ЕС сегодня не устроит греков. А крайне правые всегда берут власть на протестном настрое народа.



По третьему закону Ньютона

Причина вторая – возможность цепной реакции в странах Южной Европы. Одно дело – выступления с требованием пересмотреть формат отношений, другое – реальная угроза выхода страны из зоны евро и еврозоны. Тем более что пресс еврорегуляторов на другие страны-аутсайдеры стал столь велик и непомерен в их понимании, что трещины по корпусу ЕС уже пошли. А в экономике, так же как и в физике, действует третий закон Ньютона, который в просторечье гласит, что сила действия равна силе противодействия. Глава минфина Греции Янис Варуфакис уже однозначно заявил, говоря о взаимоотношениях с еврорегуляторами, что цель греков – «изменить и Европу, а не только Грецию». «Нас избрали, чтобы мы положили конец этой зависимости», – так и сказал Варуфакис.

Строптивые греки сегодня, похоже, уже стали серьезной предтечей перемены в ЕС. И пусть не в связи с Грецией, но все же Жан-Клод Юнкер сказал, что ЕС ждут серьезные перемены на фоне глобальных экономических процессов, происходящих в мире. И Европа, вполне в духе перемен, уже откликается на это ожидание.



Под знамя СИРИЗА

Испанцы в очередной раз показали, что сиеста сиестой, но если она становится вынужденной и более продолжительной, чем то рекомендовано солнечным светилом, то они могут и возмутиться. Да еще как – это доказал митинг «Марш перемен», который прошел в выходные в Мадриде. В нем приняли участие более 100 тыс. человек. Как отмечали мировые СМИ, люди вышли поддержать оппозиционную левую партию Podemos («Мы можем»), которая идет на выборы с теми же преимущественно экономическими требованиями и программой, перекликающейся с идеями греческой СИРИЗА. Решительно настроенные демонстранты дали понять власти, что обратный отсчет времени до начала перемен уже начался. Лозунги и идеи объединения с Грецией и другими странами Южной Европы, которые борются с тройкой кредиторов и Меркель как с главным носителем политики жесткой экономии, также звучали на «Марше перемен».

А СИРИЗА, ставшая в авангарде борьбы стран – аутсайдеров еврозоны, это знамя приняла. В понедельник ТАСС сообщил, что ситуация в зоне евро и пути разрешения тупиковой ситуации в процессе кипрского урегулирования будут находиться в центре внимания встреч премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с руководством Кипра и политическими лидерами. Ципрас не случайно выбрал для первого официального зарубежного визита именно греческую Республику Кипр: проблемы двух стран схожи – экономический спад и проблемы в отношениях с регуляторами ЕС.



Козырный туз

Еще одна причина уверенного наступления Греции – экономическая. Строительство нового газопровода «Турецкий поток» с конечной точкой сдачи-приема на границе Турции и Греции превращает страну в крупнейшего европейского транзитера газа. И это уж поистине подарок судьбы или всех небожителей Эллады. Со всеми вытекающими из этого экономическими благами: предполагается, что около 47 млрд. кубометров из годового объема в 63 млрд. кубов газа будут тем или иным способом или маршрутом идти через территорию Греции. Некоторые страны уже ведут переговоры по участию в этом газовом проекте. При этом более чем вероятном сценарии развития газового маршрута Греция сможет и существенно пополнить бюджет, и оживить экономику региона. А впоследствии гасить долги ЕС, как и предлагается Грецией и рядом экономистов при условии, когда темпы роста ВВП будут составлять 3% и выше. И это скорые перспективы: ожидается, что первый газ поступит на территорию Турции уже в декабре 2016 года. А далее по курсу – Греция.

Так что Греция с долгом, который составляет свыше 150% ВВП (по некоторым оценкам – 175%), и загнанная в кредитный угол, сейчас фактически идет ва-банк. Хорошо понимая, какие козыри у нее есть на руках. И отчетливо давая понять другим, что она решительно настроена ими, этими козырями, воспользоваться. Можно долго гадать, есть ли у СИРИЗА и Греции план выхода из проблем. Но упрямство, воля и решимость точно есть!



Цели вместо ограничений

При таком настрое Греции Еврокомиссия обещает вместо жестких ограничений постановку общих экономических целей. Немного туманно, но все же... Компромисс достижим при условии проведения правительством Эллады курса реформ. Ну и экономии, куда ж без нее. Разменная карта от греков – реструктуризация долга. Но пока Еврокомиссия, ЕЦБ, а главное Германия – непреклонны. СМИ наперебой цитировали канцлера ФРГ: «Уже имел место добровольный отказ со стороны частных кредиторов. А банки и без того простили Греции миллиарды. Европа будет продолжать проявлять солидарность с Грецией, а также с другими странами, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса, если эти страны будут воплощать в жизнь собственные реформы и соб­людать меры жесткой экономии».

Так в чем же компромисс и выгоды Греции? Конкретика должна появиться со временем. Пока ясно лишь то, что Грецию передумали отпускать и что сейчас идет прощупывание позиций и ориентиров, до которых может отступить каждая из сторон. Новые реалии во всей их комплексности, по всей видимости, сейчас оцениваются Еврокомиссией, которая настроена на дальнейшие переговоры. И, может быть, на некоторые уступки. По крайней мере, глава минфина Франции Мишель Сапен после встречи со своим греческим коллегой заявил, что есть общее желание сохранить Грецию в еврозоне. Финансист считает, что «надо дать время новому гречес­кому правительству представить европейским партнерам программу реформ», а для решения проблемы греческого долга нужно новое сог­лашение с Европой.

Как бы то ни было, наследники «Илиады» и «Одиссеи» способны на многоактные драмы. И по всей видимости, европейская экономическая драма переместилась на родину театра – в Грецию. Ну а в Древних Афинах театральные постановки шли в течение четырех дней, так что точку в этой экономической драме ставить явно преждевременно.



Напасть дефляции

На фоне греческой истории как-то остались опять в тени другие события еврозоны. Например, палата депутатов Италии после трех туров – во время четвертого голосования – простым большинством избрала таки нового президента страны. Им стал судья Конституционного суда Серджио Маттарелла. Фигура больше представительская, но в стране наконец-то восстановлена полная вертикаль власти. Итальянцы пока связывают свои надежды на лучшее с демократом Маттео Ренци, политиком молодой формации. Рост ВВП Италии в 2014 году сос­тавит 1%, недавно заявил министр финансов страны Фабрицио Саккоманни. Что дает жизнелюбивым итальянцам надежду на выход из трудной полосы. И если потрясения в мировой экономике не заденут рикошетом Италию, то этот тренд сохранит позитивный вектор.

Но даже если греческий синдром не разовьется, у еврозоны есть другая напасть – дефляция, то есть инфляция с отрицательными темпами роста цен. Проще говоря – падение цен. С декабря 2013-го по декабрь 2014 года цены в странах еврозоны снизились на 0,2%. Комментируя эти цифры, глава ЕЦБ Марио Драги в начале января заявил, что в 2015 году еврозоне угрожает дефляция, что приведет к замедлению экономического роста. И прогноз оправдывается: согласно предварительным данным, в январе ее уровень в Германии в месячном выражении оценивался в 1%. В годовом выражении падение цен в этой стране составило 0,3%. Не исключено, что за локомотивом экономики еврозоны, каковым признана Германия, последуют дефляционным руслом и другие страны.

...Как говорится, нам бы их проб­лемы, но, утверждают экономисты, сейчас дефляция опаснее, чем инфляция. В упрощенном понимании инфляция – это, отчасти, плата за экономический рост. Дефляция же свидетельствует о спаде в экономике, снижении выпуска продукции и росте безработицы. И об этом мы еще обязательно поговорим.



