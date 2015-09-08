Тройная радость Свежий выпуск 456 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

О том, что беременность многоплодная, супруги узнали на первом УЗИ, во время которого обнаружить себя позволили только двое малышей. Позже выяснилось, что Екатерина носит под сердцем сразу трех девочек.

– Конечно же, для нас с мужем это большая радость, и труднос­тей мы не боимся, – рассказывает счастливая мама. – Благо, что есть кому помогать растить и воспитывать малышек.

Роды проходили в областном Цент­ре матери и ребенка, где, кстати, у семьи появились на свет три года назад близнецы – сыновья Бислан и Вислан. У мальчишек есть еще и старшая сестра – 10-летняя Милана.

Врач ЦМиР Алма Бурынбетова, принимавшая роды у Екатерины и в этот раз, рассказала, что новорож­денные девочки чувствуют себя хорошо. Беременность, во время которой молодая мама находилась под пристальным наблюдением медиков центра, проходила без осложнений. Раяна, Мариам и Ислана появились на свет именно в такой последовательности и с весом около двух килограммов каждая.

В день выписки поздравить родителей с рождением тройни приехали работники акимата во главе с первым руководителем Глубоковского района Сериком Жумадиловым. Они вручили супругам конверт с деньгами, а также подарочные наборы одежды, обуви и игрушек для малышей.



