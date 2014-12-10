Свежий выпуск Тройная радость Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Два учебных заведения на 80 ученических мест каждое сданы в экс­плуатацию в селах Канай и Алгабас. Еще одной школе, отпраздновавшей в эти дни новоселье в Таргынском сельском округе, земляки присвои­ли имя народного героя Касыма Кайсенова.

Новые объекты образования оснащены современными мультимедийными классами, просторными мастерс­кими и спортивными залами. Для сельчан это радость вдвойне, ведь на базе прежних школьных зданий пос­ле проведенного кап­ремонта откроются в 2015 году детские сады. Каждое из трех дошкольных учреждений будет рассчитано на 50 малышей.

В регионе последние несколько лет активными темпами возводятся объекты социального назначения. Уланский район – наглядное тому подтверждение, поскольку на сегодня здесь только одна школа, расположенная в Таврическом сельском округе, признана аварийной. Вместо нее в будущем году за счет средств республиканского бюджета будет возведено новое учебное заведение.



