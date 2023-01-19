Тройное счастье

Это пятое пополнение в семье Петровых. Супруги уже воспитывают четверых детей. Теперь их стало семеро. Ранним утром 9 января на свет появились два мальчика и одна девочка: Николай, Евгений и Виолетта.

Это были преждевременные роды, поэтому малыши родились с малой массой тела – от 1 680 до 2 070 граммов. Оценив состояние новорожденных, проведя необходимые процеду­ры, их поместили в кювезы для выхаживания. После стабилизации состояния, спустя сутки, районные врачи по линии сан­авиации передали малышей в перинатальный центр областной больницы в Костанае. Мальчиков разместили в отделении, девочка провела двое суток в реанимации.

– Сначала была в истерике, когда детей отправили в Костанай. А я еще оставалась под наблюдением врачей в Мендыкаре. Но мне все объяснили, убедили, что так нужно. Хотя успокоилась, конечно, только когда взяла малышей на руки. Сейчас уверена: все у нас будет хорошо. Спасибо докторам, акушерам, медсестрам и в Мендыкаре, и в областной больнице. Спасибо за детей, за жизнь, – со слезами на глазах рассказала Алена Петрова.

По словам врачей, ­состояние малышей стабильное, но про­бле­мы, присущие недоношенным детям, все же имеются. Однако серьезных отклонений нет. Как только они наберут вес и поправятся, их выпишут.

А счастливые родители уже строят планы на будущее: мечтают разбить огород возле свое­го дома, завести хозяйство. Ведь теперь у них аж семеро детей! Дома новорожденных ждут еще четверо – трое мальчиков и одна девочка.