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Тройное счастье
Инеш БЕРЖАНОВА, Астана
Тройная радость пришла в дом Еркебулана Бралина еще 9 сентября, незадолго до Дня семьи, когда его суп­руга Аягоз Оразбаева родила тройню. Детки появились на свет в срок и с нормальным для такого случая весом. Но, как говорит оперировавший врач, заместитель директора по лечебно-профилактической работе столичного Перинатального центра № 1 Валентина Гергерт, это большая редкость – «спонтанное» или естественное зачатие и рождение тройни.
– Рождение сразу троих младенцев стало привычным лишь в отношении экстракорпорального оплодотворения, – делится В. Гергерт. – Когда же речь идет о так называемом спонтанном рождении, то на моей практике, а я в этой сфере более 30 лет, такого еще не было.
По словам врача, операция «кесарево сечение» прошла успешно. И мама, и дети чувствовали себя превосходно. Однако неделю за ними все же решили понаблюдать.
Между тем это не первые дети 28-летнего Еркебулана и 26-летней Аягоз. На выписку малышей приехали и их старшие братья – Ернар, ему пять, и Ербатыр, которому три года. Несмотря на свой юный возраст, мальчишки, похоже, осознают всю важность момента и возложенную на них ответственность. И на полном серьезе уже признаются в готовности помогать родителям в воспитании Арсена, Марлена и Арлена.
– Я буду делиться с ними игрушками и рассказывать сказки, – говорит Ернар. – А чтобы мама сильно не уставала, мы с Ербатыром не будем сильно шуметь. Надеюсь, потом у нас появится еще и сестренка.
О дочери-помощнице мечтает теперь и мама мальчиков – Аягоз. Глава семейства в этом ее поддерживает. И молодых совсем не пугает пока не решенный жилищный вопрос. Оказывается, супруги временно проживают в служебном общежитии. А с ними живут и родители Еркебулана, его братья и сестры. В столицу все вместе они приехали еще 10 лет назад из поселка Торгай Костанайской области. Сам Еркебулан устроился сантехником, а жена в небольшом магазинчике стала работать кассиром. Одеть и накормить даже старших сыновей было порой непросто. Но, как говорит Еркебулан, все это временные трудности. Дети ведь сами по себе – большое богатство!
– Да и мы помогать будем, – поддерживают родственники Еркебулана и Аягоз. – Это и наше тройное счастье!

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