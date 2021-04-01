Тройное «золото»

Сальто, поддержки, стойки, кувырки и пирамиды – все эти элементы придают зрелищность соревнованиям по спортивной акробатике. У зрителей замирает сердце, когда атлет подбрасывает хрупкую партнершу, она несколько раз переворачивается в воздухе и красиво приземляется на гимнастический ковер. Переживаешь даже за мускулистых гимнастов, которые держат на своих плечах партнеров, выст­раивая пирамиду. Все это дейст­во обычно сопровождается музыкой и аплодисментами. Но зрителей из-за карантинных ограничений на чемпионате Казахстана, который состоялся в конце марта в Караганде, не было.

– Соревнования прошли со строгим соблюдением санитарных норм, – отметил директор специализированной детско-юношеской спортивной школы гимнастики Караганды Олжас Турсумбеков. – В них приняли участие 73 спортсмена из Алматы, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Все они представили справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

В программу чемпионата страны входило 3 вида упражнений – балансовые, динамические и комбинированные. Их выполняли мужские, женские и смешанные группы спортсменов. Балансовые упражнения включают в себя статические элементы, к которым относятся стойки, упоры, равновесия, мосты и шпагаты. Динамичес­кие – это перекаты, кувырки, перевороты, движения дугой и сальто. В комбинированный комплекс входят и статические, и динамические элементы.

Караганду на первенстве рес­публики представляли именитые мастера спорта международного класса Даниель Диль и Вадим Шуляр. В 2019 году они завоевали «золото» на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Лас-Вегасе. Победа такого высокого уровня стала первой в истории отечественного спорта.

– Чемпионат Казахстана мне дался тяжело, – рассказал после соревнований акробат Даниель Диль, который совмещает спорт с работой на шахте. – Потому что это – мой первый старт после годового перерыва. Ведь в 2020 году из-за пандемии соревнования не проводились. К тому же нам не удалось принять участие в этапе Кубка мира, хотя мы к нему готовились.

Итоги чемпионата Казахстана подвели 29 марта. Победителями во всех категориях стали карагандинские акробаты. «Золото» среди мужских пар завоевали Даниель Диль и Вадим Шуляр. Первое место среди женских пар заняли Александра Рудакова и Дамира Талгат. А в категории смешанных пар победу одержали Руслан Мелешко и Русалина Халабурдина. Вторые и третьи места достались атлетам из Павлодара и Экибастуза.

Теперь из спортсменов-призеров сформируют казахстанскую сборную по спортивной акробатике. Они будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. В конце апреля гимнасты отправятся на Кубок мира в Болгарию, а в июле – на первенство планеты в Швейцарию.