Тройной триумф Свежий выпуск 633 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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Соревнование на логическое мышление и способность решать математические задачи ежегодно на протяжении последних 23 лет проводит Болгарская академия наук. В нынешнем году участие в состязании приняли 21 юный математик из Казахстана, в том числе 14 ребят из Южного Казахстана. Все они предварительно прошли жесткий отбор, став лучшими среди своих сверстников. Примечательно, что 8 из них учатся в шымкентской школе-лицее № 65.

Представители многопрофильного лицея смогли показать прекрасный результат, соревнуясь с учениками начальных классов из разных стран мира. При этом в копилке лицеистов одна бронзовая медаль, две – серебряные и три золотые. Медали высшей пробы вручили ученице 5 «Б» класса Согдиане Бабировой и двум ученикам 4 «Г» класса – Дариге Мырзалы и Бейбарсу Дауит. Бейбарс показал лучший результат среди всех участников олимпиады, набрав 6,5 балла. Ему не хватило только половины балла, чтобы получить Гран-при, который в текущем году жюри решило никому не присуждать. За один час юные вундеркинды, в дневниках которых только одни пятерки, смогли решить 10 задач по логике и математике, обойдя по общему результату своих сверстников.

– Наши дети оказались на высоте, – комментирует поездку в Софию директор школы-лицея № 65 Катира Кадырбаева. – Мы даже вошли в историю олимпиады. Оказывается, никогда раньше не было, чтобы учащиеся одного класса получали сразу две золотые медали. Участие в олимпиадах, тем более международного уровня, является прекрасным опытом для детей. После такого испытания им ЕНТ покажется легким орешком...

Статус лицея обычная шымкентская школа, расположенная в спальном микрорайоне, получила в 1998 году. Детям здесь предлагают широкий выбор предметов для углубленного изучения. И с тех пор своим ежедневным трудом педагоги и школьники доказывают право называться лицеистами. Ежегодно ученики становятся победителями самых разных олимпиад и конкурсов, соревнований и состязаний по самым разным предметам. Это учебное заведение является базовым для Назарбаев Интеллектуальных школ. Достаточно сказать, что в позапрошлом году конкурс в элитные школы выдержали 250 учеников школы-лицея № 65, а в прошлом – 180.