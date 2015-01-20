Тройной триумф

Свежий выпуск
633
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
фото автора
Соревнование на логическое мышление и способность решать математические задачи ежегодно на протяжении последних 23 лет проводит Болгарская академия наук. В нынешнем году участие в состязании приняли 21 юный математик из Казахстана, в том числе 14 ребят из Южного Казахстана. Все они предварительно прошли жесткий отбор, став лучшими среди своих сверстников. Примечательно, что 8 из них учатся в шымкентской школе-лицее № 65.
Представители многопрофильного лицея смогли показать прекрасный результат, соревнуясь с учениками начальных классов из разных стран мира. При этом в копилке лицеистов одна бронзовая медаль, две – серебряные и три золотые. Медали высшей пробы вручили ученице 5 «Б» класса Согдиане Бабировой и двум ученикам 4 «Г» класса – Дариге Мырзалы и Бейбарсу Дауит. Бейбарс показал лучший результат среди всех участников олимпиады, набрав 6,5 балла. Ему не хватило только половины балла, чтобы получить Гран-при, который в текущем году жюри решило никому не присуждать. За один час юные вундеркинды, в дневниках которых только одни пятерки, смогли решить 10 задач по логике и математике, обойдя по общему результату своих сверстников.
– Наши дети оказались на высоте, – комментирует поездку в Софию директор школы-лицея № 65 Катира Кадырбаева. – Мы даже вошли в историю олимпиады. Оказывается, никогда раньше не было, чтобы учащиеся одного класса получали сразу две золотые медали. Участие в олимпиадах, тем более международного уровня, является прекрасным опытом для детей. После такого испытания им ЕНТ покажется легким орешком...
Статус лицея обычная шымкентская школа, расположенная в спальном микрорайоне, получила в 1998 году. Детям здесь предлагают широкий выбор предметов для углубленного изучения. И с тех пор своим ежедневным трудом педагоги и школьники доказывают право называться лицеистами. Ежегодно ученики становятся победителями самых разных олимпиад и конкурсов, соревнований и состязаний по самым разным предметам. Это учебное заведение является базовым для Назарбаев Интеллектуальных школ. Достаточно сказать, что в позапрошлом году конкурс в элитные школы выдержали 250 учеников школы-лицея № 65, а в прошлом – 180.

Популярное

Все
Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК
В Судане официально объявили о вспышке холеры
Почему приостановили съемки фильма «Алия», разъяснила Аида Балаева
Бектенов проверил исполнение поручений президента по развитию области Жетісу
Данилина вышла в основную сетку теннисного турнира в Мексике
В Коннектикуте объявили ЧС из-за мощного наводнения
Димаш Кудайберген готов максимально поддержать развитие туризма в Мангистау
В секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита
Производство по регенерации растительных масел запустили в Астане
Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы
Предвещающего катаклизмы сельдяного короля нашли у берегов США
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
Очередное повреждение самолета Air Astana: десятки рейсов задержаны в Актобе
Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах
Три новых суда заработают в Казахстане
Подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
Токаев совершит государственный визит в Таджикистан
Снимок со спутника показал стройплощадку высочайшего здания в мире
Команда Харрис наняла советника для работы с мусульманскими избирателями
Боевое знамя вручили бригаде территориальной обороны области Жетысу
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
Предельные тарифы на свет повысят в сентябре
Гонка пройдет по горным шоссе
Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
Сильная магнитная буря началась на Земле
Юный Тамерлан растет патриотом
Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора
Портрет Абая Кунанбаева написал осужденный в Кызылординской области
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Более 30 человек стали жертвами наводнений в Индии
Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО
Сколько казахстанцев ищут работу
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Танец жизни и природы показали артисты из Кореи в Астане
Сколько в Казахстане проживает людей
Цена золотых медалей Олимпиады в Париже достигла рекордного уровня
Международный день молодежи отмечают в Казахстане
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане

Читайте также

Уборочная стартовала в Северном Казахстане
Медработников становится все больше
Помогают с формой и тетрадками
Переселенец-мошенник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]