Тройняшки Қасым, Жомарт и Кемел появились на свет в Астане

В Астане в семье Марал и Сабита Соппек родились трое мальчиков, которых назвали в честь президента Казахстана Қасым, Жомарт и Кемел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Молодая мама Марал работает медицинской сестрой, ее супруг – стоматолог. Қасым, Жомарт и Кемел – их первенцы. Имена детям дал дедушка.

Тройняшки родились раньше срока, вес детей составлял около тысячи граммов. Они находились в отделении выхаживания патологии новорожденных под руководством заведующей отделением Ирины Цубенко.

Новоиспеченные родители поблагодарили врачей многопрофильной городской больницы №2.

«Выражаю огромную благодарность всему акушерскому блоку ГМБ № 2, оперирующему и лечащему врачам. Спасибо за создание благоприятных условий в медицинских учреждениях, наличие современного оборудования, высокий профессионализм квалифицированных специалистов. Благодаря вам наши малыши получили право на полноценную жизнь и светлое будущее!» – сказала мама малышей.