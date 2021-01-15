ТРЦ запретили работать в выходные дни в Нур-Султане. Это следует из постановления об усилении ограничительных и карантинных мер в столице, которое подписала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает Kazpravda.kz.
Согласно постановлению, в Нур-Султане необходимо обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы: в будние дни – с 10:00 до 22:00 часов, а также запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в постановлении.
При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса.
При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер должен быть вынесен запрет на работу.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Согласно постановлению, в Нур-Султане необходимо обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы: в будние дни – с 10:00 до 22:00 часов, а также запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в постановлении.
При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса.
При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер должен быть вынесен запрет на работу.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.