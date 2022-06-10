Трубный порыв

В Семее произошел порыв трубопровода с глиняным шламом.

Авария произошла на ТОО «ПК «Цементный завод Семей», сообщили в пресс-службе Департамента экологии по ВКО.

«Произошел порыв трубопровода, идущего с Жана-Семейского карьера глины, в результате чего глиняный шлам вышел на поверхность земли в районе 35-й колонии г. Семея и покрыл обширную площадь. Техничес­кой службой предприятия на данный момент остановлена подача глиняного шлама и проводятся мероприятия по ликвидации последствий проис­шествия», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента.

Инспекторы государственного экологического контроля по городу Семею приняли участие в определении первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварии. Разлитый глиняный шлам представляет смесь из 20% глины и 80% воды, которая перекачивается под давлением насосами с Жана-Семейского карьера глины. Данная глина используется в производстве цемента.

В настоящее время по много­чис­ленным обращениям жителей Семея департаментом экологии на цементном заводе проводится внеплановая экологическая проверка, по всем фактам нарушения экологичес­ких требований и нормативов будут приняты меры реагирования. О результатах работ проверяющие обещают сообщить дополнительно.