Трубный завод запустят в Сарани

В шахтерском регионе построили современный завод, который будет специализироваться на выпуске стальных прямошовных труб для тепло- и водоснабжения, а также для нефтегазовой отрасли.
Предприятие разместилось на территории индустриальной зоны города Сарани. Официально завод еще не открыт, но уже известно, что здесь будет производиться до 350 тыс. тонн стальной продукции в год. Речь идет о трубах диаметром от 57 до 630 мм как в пенополиуретановой изоляции, так и без нее.
Следует отметить, что в Карагандинской области это уже второй трубный завод. Первый, введенный в эксплуатацию в 2014 году, расположен на территории специальной экономической зоны «Сарыарка».
Новое предприятие будет вносить свой вклад в исполнение государственной стратегии импортозамещения. Дело в том, что более половины объема трубной продукции, которую используют в регионе при сооружении водопроводов и теплотрасс, завозится из-за границы. Компании-подрядчики, занятые на инфраструктурных проектах, уверяют, что импортные стальные трубы дешевле отечественных – даже с учетом расходов на их доставку. Карагандинские производители намерены переломить эту тенденцию.
– Перед тем, как приступить к реализации трубного проекта, инвесторы серьезно изучили маркетинговую составляющую, – говорит генеральный директор завода «ТЭМПО-Казахстан» Кайрат Бирманов. – Оказалось, что потребность внутреннего рынка республики в трубах диаметром до 215 миллиметров на 70 процентов покрывается за счет импорта. Наши мощности позволят снизить этот показатель. Но полностью перекрыть импорт трубной продукции из России, Китая и других стран у нас вряд ли получится.
Впрочем, и новый завод не собирается ограничиваться работой исключительно на внутренний рынок. Здесь намерены экспортировать свою продукцию в страны Центральной Азии. По словам Кайрата Бирманова, заводчане уже заключили контракты с заказчиками из Узбекистана. Руководитель убежден, что после запуска предприятия у него появятся клиенты и в других странах СНГ.
Отметим: Саранский трубный завод – совместное российско-казахстанское предприятие. Он построен по образцу Набережночелнинского (Республика Татарстан, РФ) и оснащен современным оборудованием. Чтобы не возить трубы из Татарстана, инвестор принял решение локализовать их производство в Казахстане. Из-за удобства логистики и выгодных условий на территории индустриальной зоны Saran для реализации проекта была выбрана Карагандинская область.
– Нам выделили земельный участок, подвели к нему электрические сети, газопровод и железнодорожные пути, – отмечает гендиректор завода. – Это значительно ускорило строительство, за что мы очень благодарны местным властям.
Итак, сооружение заводских производственных помещений уже завершено. Коллектив сформирован: в нем более 400 специалистов. Оборудование прошло пусконаладку. Сейчас оно работает в тестовом режиме. Процесс изготовления прямошовной трубы начинается с продольной резки рулона листовой стали. Далее заготовка проходит стыковую сварку, резку, вальцовку, снова сварку и процесс отжига сварного шва.
Для чего это нужно? Дело в том, что во время сварки металл нагревается и остывает неравномерно, из-за чего возникает внутреннее напряжение. Отжиг убирает его и защищает изделие от деформации. Потом трубу нарезают, придавая ей ту длину, которая требуется заказчику, охлаждают и отправляют на испытания. Весь производственный процесс автоматизирован и цифровизирован.
– Разумеется, это еще не искусственный интеллект и не полная роботизация, – поясняет Кайрат Бирманов. – Производственные процессы по параметрам, выведенным на мониторы, все еще контролируются человеком. Но у нас есть элементы роботизации – это, к примеру, автоматическая сварка.
Что касается сырья, то Саранский трубный завод использует углеродистую конструкционную сталь в рулонах. Ее закупают как у отечественного промышленного гиганта АО «Qarmet», так и привозят из России. Отечественного металла новому предприятию недостаточно. Некоторые нужные ему марки стали Карметкомбинат пока не выплавляет.
– У нас действует собственная лаборатория, – рассказывает руководитель предприятия. – Мы проводим как входной контроль сырья, так и автоматизированный – в процессе производства. Следим за такими параметрами, как геометрические размеры трубы, наружный диаметр, толщина стенки, прямолинейность и качество сварного шва. Кроме того, в лаборатории проводим гидро- и ультразвуковые испытания, применяем разрушающие и неразрушающие методы контроля.
Ожидается, что Саранский трубный завод введут в эксплуатацию нынешней осенью. В планах инвестора поэтапно расширять ассортимент выпускаемой продукции. Если сейчас максимальный диаметр труб made in Saran составляет 630 мм, то в будущем его планируется довести до 1 420 мм. Вот тут для «ТЭМПО-Казахстан» и откроются новые перспективы.
Завод сможет участвовать в крупных инфраструктурных проектах по строительству нефте- и газопроводов. А это значит, что и здесь он будет содействовать государственной политике импортозамещения.