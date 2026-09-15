Трубный завод запустят в Сарани

В шахтерском регионе пост­роили современный завод, который будет специализироваться на выпуске стальных прямошовных труб для тепло- и водоснабжения, а также для нефтегазовой отрасли.

фото ТОО «ТЭМПОКазахстан»

Предприятие разместилось на территории индустриальной зоны города Сарани. Официально завод еще не открыт, но уже известно, что здесь будет производиться до 350 тыс. тонн стальной продукции в год. Речь идет о трубах диаметром от 57 до 630 мм как в пенополиуретановой изоляции, так и без нее.

Следует отметить, что в Карагандинской области это уже второй трубный завод. Первый, введенный в эксплуатацию в 2014 году, расположен на территории специальной экономичес­кой зоны «Сарыарка».

Новое предприятие будет вносить свой вклад в исполнение государственной стратегии импортозамещения. Дело в том, что более половины объема трубной продукции, которую используют в регионе при сооружении водопроводов и теплотрасс, завозится из-за границы. Компании-подрядчики, занятые на инфраструктурных проектах, уверяют, что импортные стальные трубы дешевле отечественных – даже с учетом расходов на их доставку. Карагандинские производители намерены переломить эту тенденцию.

– Перед тем, как приступить к реализации трубного проекта, инвесторы серьезно изучили маркетинговую составляющую, – говорит генеральный директор завода «ТЭМПО-Казахстан» Кайрат Бирманов. – Оказалось, что потребность внутреннего рынка республики в трубах диамет­ром до 215 миллиметров на 70 процентов покрывается за счет импорта. Наши мощности позволят снизить этот показатель. Но полностью перекрыть импорт трубной продукции из России, Китая и других стран у нас вряд ли получится.

Впрочем, и новый завод не собирается ограничиваться работой исключительно на внутренний рынок. Здесь намерены экспортировать свою продукцию в страны Центральной Азии. По словам Кайрата Бирманова, заводчане уже заключили конт­ракты с заказчиками из Узбекистана. Руководитель убежден, что после запуска предприятия у него появятся клиенты и в других странах СНГ.

Отметим: Саранский трубный завод – совместное российско-казахстанское предприятие. Он построен по образцу Набережночелнинского (Республика Татарстан, РФ) и оснащен современным оборудованием. Чтобы не возить трубы из Татарстана, инвестор принял решение локализовать их производство в Казахстане. Из-за удобства логистики и выгодных условий на территории индустриальной зоны Saran для реализации проекта была выбрана Карагандинская область.

– Нам выделили земельный участок, подвели к нему электрические сети, газопровод и железнодорожные пути, – отмечает гендиректор завода. – Это значительно ускорило строительство, за что мы очень благодарны местным властям.

Итак, сооружение заводских производственных помещений уже завершено. Коллектив сформирован: в нем более 400 специа­листов. Оборудование прошло пусконаладку. Сейчас оно работает в тестовом режиме. Процесс изготовления прямошовной трубы начинается с продольной резки рулона листовой стали. Далее заготовка проходит стыковую сварку, резку, вальцовку, снова сварку и процесс отжига сварного шва.

Для чего это нужно? Дело в том, что во время сварки металл нагревается и остывает неравномерно, из-за чего возникает внутреннее напряжение. Отжиг убирает его и защищает изделие от деформации. Потом трубу нарезают, придавая ей ту длину, которая требуется заказчику, охлаждают и отправляют на испытания. Весь производственный процесс автоматизирован и цифровизирован.

– Разумеется, это еще не искусственный интеллект и не полная роботизация, – поясняет Кайрат Бирманов. – Производственные процессы по параметрам, выведенным на мониторы, все еще контролируются человеком. Но у нас есть элементы роботизации – это, к примеру, автоматическая сварка.

Что касается сырья, то Саранский трубный завод использует углеродистую конструкционную сталь в рулонах. Ее закупают как у отечественного промышленного гиганта АО «Qarmet», так и привозят из России. Отечественного металла новому предприятию недостаточно. Некоторые нужные ему марки стали Карметкомбинат пока не выплавляет.

– У нас действует собственная лаборатория, – рассказывает руководитель предприятия. – Мы проводим как входной контроль сырья, так и автоматизированный – в процессе производства. Следим за такими параметрами, как геометрические размеры трубы, наружный диаметр, толщина стенки, прямолинейность и качество сварного шва. Кроме того, в лаборатории проводим гидро- и ультразвуковые испытания, применяем разрушающие и неразрушающие методы контроля.

Ожидается, что Саранский трубный завод введут в эксплуа­тацию нынешней осенью. В планах инвестора поэтапно расширять ассортимент выпускаемой продукции. Если сейчас максимальный диаметр труб made in Saran составляет 630 мм, то в будущем его планируется довести до 1 420 мм. Вот тут для «ТЭМПО-Казахстан» и откроются новые перспективы.

Завод сможет участвовать в крупных инфраструктурных проектах по строительству нефте- и газопроводов. А это значит, что и здесь он будет содействовать государственной политике импортозамещения.