За нарушение экологического законодательства отель «Rixos» в Актау оштрафован более чем на 76 млн тенге.

В прошлом месяце в Интернете появилось видео, где жительница Мангистаукой области показывала трубу, через которую в озеро Караколь сливалась некая сомнительная водичка. Данный факт привлек внимание государственных органов, а также независимых экологов.

По факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь сотрудниками областного департамента экологии была проведена внеплановая проверка в отношении филиала частной компании «Aktau Tourism City ltd», к которому относится ­отель «Rixos».

«Поводом для внеплановой проверки в отношении «Aktau Tourism City ltd» стало письмо от Мангистауского регионального экологического Совета казах­станской ассоциации региональных экологических инициатив «Ecojer». Она проведена с согласия специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области. В качест­ве экспертов были привлечены сотрудники РГУ «Жайык Каспийская бассейновая инспекция», управления рыбной инспекции по Мангистау­ской области и Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, – сообщили в ведомстве.

На днях сотрудники депар­тамента сообщили о результатах проверки по факту сброса сточных вод в естественные водоемы Мангистау. Специалисты установили ряд нарушений требований экологического законодательства. Общая сумма наложенного на компанию штрафа по шести статьям КоАП РК составила 76 млн 245 тыс. 549 тенге.

Это, в частности, нарушение, подпадающее под часть 1 статьи 324 КоАП РК – в отеле отсутствуют журналы учета водопотребления и водоотведения, приборы учета объемов воды. Предприятие уличили и по статье 325 КоАП РК за отсутствие разработанной программы производственного экологического контроля и, соответственно, игнорирование данной работы.

Нарушение выявлено по час­ти 1 статьи 326 КоАП РК – компания не представила отчеты о выполнении условий природопользования, включенных в экологическое разрешение. По части 1 статьи 331 КоАП РК хозяев гостиничного бизнеса привлекли за сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в зонах курортов, в местах, отведенных для купания.

Здесь нужно добавить, что до обнародования официальных результатов проверки управляющий отелем затруднился объяснить, для чего были проведены трубы до водоемов, но заверил, что канализационные стоки из этой или какой-либо другой трубы комплекса не попадают в Караколь или Каспий. Труба, ведущая к морю, не использовалась, заверяли тогда представители «Rixos», а вода в ней образовалась якобы от… волн. Однако исследования проб воды этих слов не подтвердили.

– Лабораторные анализы во­ды внутри и за трубой показа­ли разные результаты. Это противоречит утверждению представителей компании, что вода вокруг и снаружи образовалась из морских волн. По результатам анализов двух проб воды (внут­ри и снаружи трубы) выделены значительные различия в концентрации следующих ингредиентов по сравнению с морской водой: окисляемость перманганатная 20,8 мг⁄л (выше нормы 3,5 раза), нитриты 13,6 мг⁄л (выше в 453 раза), нит­аты 15,22 мг⁄л (выше нормы в 19 раз), поверхностно активные вещества (ПАВ) 0,627 мг⁄л (выше нормы в 1,5 раза), биологическое потребление кислорода (БПК) – 54,27 мг⁄л (выше нормы в 28 раз).

На момент официальной проверки воды в трубе почти не было, никакого сброса в море не наблюдалось, – сообщил независимый эколог Адильбек Козыбаков.

Также компанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 332 КоАП РК за то, что канализационно-очистные системы (КОС) предприятия с 2021 года не эксплуатируется из-за технических проблем.

– Компания не производит био­логической очистки сточных вод, в результате чего концентрированная морская вода от обратного осмоса опреснительной установки сбрасывается в озеро Караколь без смешивания с очищенной водой на выходе КОС, что является нарушением правил эксплуатации, указанных в проектных решениях, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, отель уличили в нарушениях по части 1 статьи 328 КоАП РК за осуществление сверхнормативной эмиссии в окружающую среду при сбросе воды в озеро Караколь.

В связи с вышеуказанными нарушениями отелю выданы соответствующие предписания с указанием конкретных сроков по их устранению. Исполнение предписания находится на контроле областного департамента экологии.