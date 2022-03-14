Статьи
Трубы раздора
Андрей Смолин

За нарушение экологического законодательства отель «Rixos» в Актау оштрафован более чем на 76 млн тенге.

В прошлом месяце в Интернете появилось видео, где жительница Мангистаукой области показывала трубу, через которую в озеро Караколь сливалась некая сомнительная водичка. Данный факт привлек внимание государственных органов, а также независимых экологов.

По факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь сотрудниками областного департамента экологии была проведена внеплановая проверка в отношении филиала частной компании «Aktau Tourism City ltd», к которому относится ­отель «Rixos».

«Поводом для внеплановой проверки в отношении «Aktau Tourism City ltd» стало письмо от Мангистауского регионального экологического Совета казах­станской ассоциации региональных экологических инициатив «Ecojer». Она проведена с согласия специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области. В качест­ве экспертов были привлечены сотрудники РГУ «Жайык Каспийская бассейновая инспекция», управления рыбной инспекции по Мангистау­ской области и Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, – сообщили в ведомстве.

На днях сотрудники депар­тамента сообщили о результатах проверки по факту сброса сточных вод в естественные водоемы Мангистау. Специалисты установили ряд нарушений требований экологического законодательства. Общая сумма наложенного на компанию штрафа по шести статьям КоАП РК составила 76 млн 245 тыс. 549 тенге.

Это, в частности, нарушение, подпадающее под часть 1 статьи 324 КоАП РК – в отеле отсутствуют журналы учета водопотребления и водоотведения, приборы учета объемов воды. Предприятие уличили и по статье 325 КоАП РК за отсутствие разработанной программы производственного экологического контроля и, соответственно, игнорирование данной работы.

Нарушение выявлено по час­ти 1 статьи 326 КоАП РК – компания не представила отчеты о выполнении условий природопользования, включенных в экологическое разрешение. По части 1 статьи 331 КоАП РК хозяев гостиничного бизнеса привлекли за сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в зонах курортов, в местах, отведенных для купания.

Здесь нужно добавить, что до обнародования официальных результатов проверки управляющий отелем затруднился объяснить, для чего были проведены трубы до водоемов, но заверил, что канализационные стоки из этой или какой-либо другой трубы комплекса не попадают в Караколь или Каспий. Труба, ведущая к морю, не использовалась, заверяли тогда представители «Rixos», а вода в ней образовалась якобы от… волн. Однако исследования проб воды этих слов не подтвердили.

– Лабораторные анализы во­ды внутри и за трубой показа­ли разные результаты. Это противоречит утверждению представителей компании, что вода вокруг и снаружи образовалась из морских волн. По результатам анализов двух проб воды (внут­ри и снаружи трубы) выделены значительные различия в концентрации следующих ингредиентов по сравнению с морской водой: окисляемость перманганатная 20,8 мг⁄л (выше нормы 3,5 раза), нитриты 13,6 мг⁄л (выше в 453 раза), нит­аты 15,22 мг⁄л (выше нормы в 19 раз), поверхностно активные вещества (ПАВ) 0,627 мг⁄л (выше нормы в 1,5 раза), биологическое потребление кислорода (БПК) – 54,27 мг⁄л (выше нормы в 28 раз).

На момент официальной проверки воды в трубе почти не было, никакого сброса в море не наблюдалось, – сообщил независимый эколог Адильбек Козыбаков.

Также компанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 332 КоАП РК за то, что канализационно-очистные системы (КОС) предприятия с 2021 года не эксплуатируется из-за технических проблем.

– Компания не производит био­логической очистки сточных вод, в результате чего концентрированная морская вода от обратного осмоса опреснительной установки сбрасывается в озеро Караколь без смешивания с очищенной водой на выходе КОС, что является нарушением правил эксплуатации, указанных в проектных решениях, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, отель уличили в нарушениях по части 1 статьи 328 КоАП РК за осуществление сверхнормативной эмиссии в окружающую среду при сбросе воды в озеро Караколь.

В связи с вышеуказанными нарушениями отелю выданы соответствующие предписания с указанием конкретных сроков по их устранению. Исполнение предписания находится на контроле областного департамента экологии.

Популярное

Все
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
​​​​​​​Все – в сад!
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Ответственность перед избирателями
Довести до исполнения
Проверка на дорогах
К детям – с чистым сердцем и разумом
По честным правилам игры
Точки соприкосновения
Как пить дать?
Прививать правильные ценности
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​В новых экономических реалиях
С акцентом на дебюрократизацию
​​​​​​​Схемы «серые», дороги черные
​​​​​​​Настрой на конструктивный диалог
​​​​​​​Отжать по полной
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Статьи
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Статьи
К детям – с чистым сердцем и разумом
Статьи
​​​​​​​Отжать по полной
Статьи
Проверка на дорогах
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021