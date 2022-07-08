"Труд должен быть оплачиваемым" – Кульгинов о своей зарплате в почти 2 млн тенге

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил на вопрос о том, насколько его зарплата соответствует выполняемой им работе, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты напомнили, что ранее в интервью Алтай Кульгинов сообщил, что в месяц зарабатывает почти два миллиона тенге. В этой связи они поинтересовались, считает ли он соразмерной её своему труду.

«Не раз мы отвечали на этот вопрос. Еще раз отмечу, что здесь вопрос открытый, мы ничего не скрываем: на сайте размеры окладов акима, замакима обнародованы. Секрета мы не делаем. Хочу сказать, что ответственность в работе очень большая. Например, бюджет города составляет порядка 800 миллиардов тенге, мы этим бюджетом администрируем. Например, в управлении образования бюджет 120 миллиардов тенге. Руководитель управления получает 600 тысяч тенге. Это огромная ответственность. Я думаю, труд должен быть оплачиваемым. Как госслужащий скажу, тут нет цели зарабатывать деньги, главное - приносить пользу обществу», - ответил Алтай Кульгинов.