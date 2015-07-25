Труд фундаментальный и своевременный

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Ахметкал МЕДЕУ, директор Института географии, член-корреспондент НАН РК, академик КазНАЕН, доктор наук, профессор, лауреат Госпремии РК
Среди 55 стран мира, добы­ваю­щих нефть, Казахстан занимает 12-е место по доказанным запасам и имеет научно обоснованные значительные прогнозные ресурсы углеводородов. В этом плане выдвинутый на соискание Госпремии научный труд крупных ученых и организаторов нефтегазовой отрасли Урала Акчулакова, Героя Жолтаева, Курмангазы Исказиева, Петра Коврижных, Балтабека Куандыкова, Евгения Огая является фундаментальной базой для решения новых задач нефтегазовой отрасли. Особую значимость работе придает и такой факт – в ней впервые за годы независимости отражены результаты многолетнего изучения осадочных бассейнов Казахстана по переоценке перс­пективности его территории и ресурсной базы по нефти и газу.
Кроме того, в труде обобщены результаты региональных и площадных сейсмических и геолого-геофизических работ, поисково-разведочного бурения, комплексирования различных видов исследований по всем 15 неф­тегазоносным бассейнам, существующим в стране. Выполненное впервые за последние 25 лет комп­лексное изучение всех бассейнов позволило выявить особенности их геологического строения и построить новую модель каждого из них. Это даст возможность с иных позиций представить перс­пективы нефтегазоносности структурных поднятий и зон на склонах глубоких прогибов для прогноза различных объектов. Благодаря исследованиям коллектива ученых удалось открыть ряд месторождений нефти и газа в новых типах ловушек.
С учетом новых моделей строе­ния бассейнов научно обоснованные потенциальные ресурсы Казахстана по сравнению с существующими ныне возросли более чем в три раза – до 76 млрд т в нефтяном эквиваленте. В целях освоения этих ресурсов и для перевода их в промышленные категории запасов авторами разработаны основные направления геологоразведочных работ на период до 2030 года.
Еще одним научным направлением авторов является поиск и обнаружение мелких по запасам месторождений (сателлитов) вокруг известных месторождений. Это является довольно продуктивным направлением при поисках залежей нефти и газа, учитывающим социально-экономические условия существующих городов и поселков. Выработаны научно обоснованные рекомендации на проведение региональных и площадных исследований в каждом бассейне. А также определена последовательность и методика проведения сейсмических работ.
В результате прогнозов коллектива авторов на ближайшие 5 лет определены наиболее прио­ритетные направления исследований. Прежде всего это новые объекты и горизонты в подсолевом комплексе Прикаспийского бассейна. Исследования, кроме того, дают возможность прогнозировать крупные объекты в доюрской толще Мангышлакского бассейна. Также прогнозируются крупные углеводородные структуры в разрезах Аральского, Сырдарьинского и Северо-Торгайского бассейнов.
К настоящему времени по всем бассейнам практически выполнены основные работы в изучении неглубоко залегающих толщ в основном мезо-кайнозойского комплекса. Однако планирование геологоразведочных работ диктует переход к изучению строения и нефтегазоносности промежуточного комплекса отложений и глубоко залегающих толщ верхнепалеозойского и древнее возраста.
Методы исследований, предложенные коллективом авторов, включают проведение магнитометрических, гравиметрических измерений повышенной точности в варианте площадного картирования масштаба 1:50 000; анализ космических наблюдений; проведение региональных сейсмических исследований в варианте «Геотраверс». По сис­теме профилей «Геотраверс» предполагается проведение замеров магнитного, гравиметрического, электрического полей, а также геохимической съемки. С целью изучения состава ранее невскрытых глубокозалегающих слоев земли, стратификации сейс­мических отражающих горизонтов, изучения коллекторских свойств на больших глубинах и геохимических особенностей авторы рекомендуют бурение ряда параметрических скважин. Материалы исследования авторов были также использованы при обосновании уникального проекта «Евразия», получившего одобрения президентов Казах­стана и России.
Отмечу, что капитальный труд авторов «Научного обоснования углеводородного потенциала РК», по сути, является фундаментальной научной базой для решения проблем нефтегазовой отрасли страны. И доказывает реальность роста добычи нефти до 150 млн тонн в год в обозримом будущем. Несомненно, многолетние исследования ученых и организаторов нефтегазовой отрасли заслуживают присуж­дения Госпремии РК в области науки и техники им. аль-Фараби за 2015 год.

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