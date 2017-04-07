​Труд как путь на волю

Причем производство изначально ориентировано на экспорт. 90 процентов его продукции, выпускаемой осуж­денными, уже отправляется в Китай. Это столярный щит и мебельные заготовки, кухонная утварь, деревянные лестничные элементы, двери и паркет.

На данный момент здесь обучены и трудоустроены 67 осужденных, которые сейчас приступили к работе. Они трудятся на высокоточном и высокопроизводительном современном оборудовании. В день производят до 4 тыс. кубов готовой продукции. Планируется запустить производство в три смены и увеличить объемы до 12 тыс. кубометров, а также довести количество рабочих мест до 150.

– Мы решаем проблему с нехваткой кадров, а осужденные – с трудоустройством. В будущем такие предприятия откроем и в других исправительных учреждениях с обязательным привлечением к работе в них тех, кто отбывает наказание, – говорит представитель ТОО «СтройБиоРесурс» Данияр Жаканов.

…Благодаря этому товариществу, а также его сотрудничеству с РГП «Еңбек-Павлодар» проект воплощен в жизнь. Это во многом реализация 34-го пункта Плана нации «100 конкретных шагов», где говорится о модернизации пенитенциарной инфраструктуры в рамках развития государственно-частного партнерства путем привлечения представителей бизнеса для создания совместных предприятий, открытие новых производств на территориях исправительных учреждений.

Создание подобных предприятий на территории учреждений способствует тому, чтобы охватить трудом всех осужденных, отбывающих сроки. По плану исполнения государственного проекта «Занятость в колониях-2017», цель которого – повышение численности трудоустроенных осуж­денных в исправительных учреждениях до 75 %, с начала текущего года на территориях системы УИС по Павлодарской области открыты восемь организаций различных форм собственности. Их профиль: изготовление строительных материалов, продукции из дерева и металла, кузнечные работы, швейное производство. И это, как говорят руководители ДУИС области, только начало.

На сегодняшний день на территориях исправительных учреждений региона имеются пустующие промышленные объекты площадью более 4 тыс. квадратных метров, а также производственное оборудование. Есть и кадры, в том числе и квалифицированные.

Сейчас, к примеру, ИП «Еминов» ожидает подписание договора на получение в доверительное управление помещения площадью 507 кв. метров, находящееся в учреж­дении АП-162/;4. Там индивидуальный предприниматель, приняв на работу осужденных, планирует изготавливать национальные юрты.

…Работая, осужденные не только в прямом и переносном смысле сокращают себе срок отбывания наказания, но и смогут помогать своим семьям оплачивать ущерб, нанесенный пострадавшим лицам и государству.