​Труд. Независимость. Согласие

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В рамках визита Государственный секретарь приняла участие в работе XXII сессии Ассамблеи народа Казах­стана Павлодарской области с повесткой дня «Независимость. Согласие. Нация Единого Будущего».

В своей приветственной речи Г. Абдыкаликова отметила, что на духовных ценностях, закрепленных в общенациональной патриотической идее «Мәңгілік Ел», и на принципах гражданства будет формироваться Нация Единого Будущего и укрепляться казахстанская идентичность. Участниками сессии ассамблеи были обсуждены актуальные вопросы укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, формирования нового казахстанского патриотизма.

Также Государственный секретарь приняла участие в заседании Совета работающей молодежи, прошедшем на базе АО «Алюминиевый завод». В своем выступлении Г. Абдыкаликова обратила внимание, что краеугольным камнем социальной модернизации Казахстана является идея Главы государства о построении Общества Всеобщего Труда. Сегодня в регионе профессионально-техническим обучением охвачены около 22 тыс. молодых людей, в 45 учебных заведениях области реализуется дуальная система обучения, 12 из которых присвоен статус республиканских экспериментальных площадок.

Присутствующие на встрече, а это более 200 представителей шести крупнейших предприятий Павлодарской области, рассказали Гульшаре Абдыкаликовой о своих профессиях и о работе. По словам инженера ТОО «ПНХЗ» Данияра Кушенова, больше половины молодых сотрудников завода имеют высшее образование, и четвертая часть из них занимает руководящие должности.

На память о встрече с работающей молодежью Госсекретарю РК и акиму области подарили слитки павлодарского алюминия, выпущенные на Казахстанском электролизном заводе, где ежегодно получают 250 тыс. тонн крылатого металла.

Кроме того, в ходе визита Г. Абдыкаликова встретилась с представителями женской общественности области – депутатами маслихатов, руководителями государственных органов, представителями образования, здравоохранения, культуры, науки, бизнес-сообщества и НПО.

Государственный секретарь подчеркнула, что за прошедшие 10 лет количество женщин, представленных в Парламенте, выросло с 9 до 27%. При этом среди депутатов в Павлодарском маслихате 30% женщин. Участники встречи также обсудили актуальные вопросы активизации участия женщин в продвижении общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», поддержки женского предпринимательства, укрепления традиционных духовных и семейных ценностей.

В завершение визита Государственный секретарь приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры и искусства под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан.

По итогам рабочего визита Г.Абдыкаликовой был дан ряд конкретных поручений государственным органам.

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