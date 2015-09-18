Труд пользуется спросом Свежий выпуск Ирина НОС

– Если говорить о прог­нозе развития рынка труда в Казахстане, стоит отметить, что с учетом сложившихся тенденций вплоть до 2020 года ожидается дальнейший рост спроса на труд со среднегодовым показателем в 1,5%. В 2016 году спрос на труд составит 124 тыс. человек, а в 2020 году увеличится до 163 тыс. человек, – сообщил на брифинге в министерстве президент АО «ИАЦ ПЗ» Даулет Аргандыков.

Аналитики центра выя­вили ожидаемый рост спроса на учителей, специалистов в области здравоохранения и средний медицинский персонал. В том же тренде – работники организаций общественного питания, средний административно-управленческий персонал.

Как было заявлено на брифинге, прогнозные данные учитывают проведенный совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» опрос для определения потребности в кадрах на крат­косрочный период. Данные, полученные в результате опроса нескольких тысяч работодателей из всех регионов и большинства сфер деятельнос­ти, в целом совпадают с макропрогнозом.

– Ожидается, что в будущем, по прогнозам Международной организации труда, основная часть рабочих мест будет создаваться в сфере услуг. Доля занятых в промышлен­ности будет сокращаться. Если говорить о ситуации в разрезе квалификации, то сегодня во всем мире, по оценке МОТ, 45% работников являются низкоквалифицированными, 37% – это работники средней квалификации, рабочие, техники. Доля высококвалифицированных рабочих мест, то есть тех, где нужны специалисты с высшим образованием, составляет 18%, и в последнее время наблюдается ее рост, – пояснил спикер.

По оценке Международной организации труда, в мире безработица находится на уровне 5,9%. Это значит, что трудоустроиться не могут более 200 млн человек. По данным Евростата, уровень безработицы в Европе в июле 2015 года составил 9,5%. В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, показатель безработицы по итогам года ожидается в размере 6,9%.

Казахстану, ставшему частью глобальной экономики, никак не избежать негативного влияния происходящего в мире. Как отметил Даулет Аргандыков, во II квартале 2015 года уровень безработицы в Казахстане составил 5% к экономичес­ки активному населению. Численность безработных достигла 448,5 тыс. человек, что, по сравнению с 2014 годом, меньше на 3,4 тыс. человек, или на 0,7%.

Признавая, что в текущей ситуации казахстанский рынок труда подвержен риску возможного выс­вобождения работников, глава центра отметил следующее:

– Это не какой-то общий тренд. Есть отдельные проблемные предприятия. В связи с этим и для координации мер, направленных на обеспечение занятости населения и недопущение роста безработицы, в стране выработан определенный алгоритм действий.

По его словам, во главе угла стоит принцип безос­тановочной работы производственных предприятий и отказ от высвобождения работников. Оба этих направления на контроле, уверил спикер. Специалисты МЗСР РК совместно с акимами регионов осуществляют постоянный мониторинг градообразую­щих и крупных предприятий, что позволяет оперативно реагировать на вызовы и принимать меры по решению приоритетных задач рынка труда.

По данным пресс-службы министерства, для сохранения рабочих мест применяются такие подходы, как перевод работников на неполную рабочую неделю, сокращенный рабочий день, временный перевод на другую работу. Между акиматами областей, городов Астаны и Алматы, работодателями и профсоюзами заключено более 71 тыс. меморандумов о сохранении рабочих мест.

Вторым пунктом названа «реализация региональных комплексных планов содействия занятости с запланированным охватом 322 тыс. человек». По этим планам трудоуст­ройство граждан осуществляется посредством Дорожной карты занятос­ти и проектов, реализуемых в рамках программы «Нұрлы жол», Государственной программы индустриально-инновационного развития, а также других государственных и отраслевых программ.

– На сегодня трудоуст­роены уже 269 тысяч человек, это более 80% от запланированного годового показателя, в том числе на постоянные рабочие места – 172 тысячи человек, – проинформировал президент информационно-аналитического центра.

Кроме того, он указал, что государственную поддержку получают безработные и самозанятые, изъявившие желание пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело, трудоуст­роиться на субсидируемые рабочие места и молодежную практику. Помощь такого плана гражданам оказывают в рамках Дорожной карты занятос­ти. Кроме того, есть соответствующие программы, согласно которым из населенных пунктов с низким экономическим потенциа­лом людей переселяют в перспективные регионы, имеющие потребность в трудовых ресурсах.

Ситуацию по отраслям экономики Даулет Аргандыков обрисовал так: сокращение занятых возможно в сельском хозяйстве, а прирост их числа – в образовании и соцуслугах.

– Если в разрезе отраслей, то у нас, с учетом тенденций, будет сокращаться доля занятых в сельском хозяйстве. Буквально несколько лет назад мы наблюдали: там было занято 1,9 мил­лиона населения. Сегодня, по данным II квартала, – уже 1,6 миллиона. Эта тенденция сохранится. И значительный спрос на труд будет ожидаться в таких отраслях, как образование, здравоохранение, социальные услуги. Такую ситуацию мы связываем с тем, что у нас в стране в начале 2000-х годов был своего рода беби-бум. Теперь, соответственно, услуги учителей будут востребованы. А из-за старения отдельного педагогического контингента потребуется подготовка педагогических работников. Также сформируется потребность в работниках системы­ здравоохранения, это касается и врачей, и медперсонала. Рост спроса на труд мы прогнозируем также в сфере услуг, в сфере административного управленческого персонала МСБ, – пояснил он.

Кроме того, спикер указал на ожидаемые изменения в Дорожной карте занятости. Предусматривается временное субсидирование 2/3 затрат, связанных с потерей заработной платы работниками, которые, возможно, будут сокращены. Это касается только промышленных предприятий и квалифицированных работников.

– Основная цель нововведения, чтобы человек не потерял доходы, соответственно, платил налоги. Второе, не менее важное, – при увольнении квалифицированного работника тот может потерять квалификацию, и здесь просматриваются дополнительные затраты предприятий, связанные с подготовкой специалис­тов. Также предусмотрено обучение для молодежи, возможность пройти подготовку и профессиональную переподготовку. При этом за молодым человеком будет сохраняться рабочее место, – заключил глава центра.