Он много лет проработал в сис­теме Министерства финансов и налоговых органов страны. Прошел трудовой путь от рабочего (1969 год) до ответственного работника Администрации Президента РК (2001–2008). В разные годы был заведующим отделом управления экономики города Шымкента, заведующим отделом областного акимата, помощником двух руководителей области. Руководил пресс-службой Антимонопольного комитета РК, был советником министра транспорта и коммуникаций.

Бахыт Тулегенович Рустемов многие годы, еще до развала большой советской страны, участвовал в государственном строительстве. Работал в городских и областных госструктурах, имел организаторский опыт. В 90-е, первые нелегкие годы обретения Казахстаном независимости, находился в гуще народа, работал с населением.

Так, на альтернативной основе он был избран председателем Совета самоуправления микрорайонов города Шымкента. Тогда народ жил в постоянных возмущениях: не было света, прилавки магазинов полупустые, заводы и фабрики закрывались, в школах и вузах шло сокращение преподавателей, месяцами не платилась зарплата, все больше становилось безработных… Бахыт Рустемов был депутатом полумиллионного города и членом президиума шымкентского горсовета. В то время райсоветы, горсоветы и облсоветы стали реальными местными органами власти.

Знакомясь с его жизнью, мы видим человека, достойного внимания современников. Как и у всех, у него были времена, когда госпожа удача поддерживала, и были дни, когда опускались руки. Но из всех перипетий он выходил уверенно и достойно, потому что никогда не терял надежды. Когда оставался безработным, кормил семью, работая таксистом, грузчиком. Однажды хулиганы напали на его автомашину, хотели угнать. Защищаясь, он получил ножевое ранение в область сердца, но, несмотря на это, смог задержать одного из преступников...

Энергия и трудолюбие, которыми обладает наш герой, наверное, передались ему от отца и от старшего поколения, прошедшего суровые годы Великой Отечественной войны. Бахыт Рустемов всегда вспоминает добрым словом свои встречи с выдающимися людьми, ставшими примером для казахстанцев, среди них – Жумабек Ташенев, Динмухамед Кунаев, Исатай Абдукаримов, Сеилбек Шаухаманов, Асанбай Аскаров, Жамалбек Шаймерденов, Махаматрасул Исаков, Куаныш Айтаханов, Марс Уркумбаев, Амалбек Тшанов, Арапбек Абиев, Александр Терещенко…

Творческой работой Рустемов начал заниматься в 18 лет во время службы в армии. Он стал редактором войсковой газеты, где размещал свои стихи и рассказы. В студенческие годы был внештат­ным корреспондентом республиканской молодежной газеты «Ленинская смена».

Молодого автора заметили известные писатели страны. Так, Музафар Алимбаев в 1975 году писал: «Я всю жизнь собирал муд­рые народные мысли. И ты увлечен этим. Поэтому тоже собирай. Пригодятся в жизни. Твоя музыка, написанная на слова Зейнуллы Кабдолова, пришлась мне по душе. Пусть расцветает твой талант!» Поэтесса Мариям Хакимжанова отмечала: «Твоя музыка на мои стихи «Балалық шақ – бақытты шақ!» отражает твою жизнь. Пусть твои крылья несут тебя к успехам! Знаю, ты вырос в многодетной семье. Поэтому вижу тебя трудолюбивым…» (1977)

Алдан Смайыл считал, что «Рустемову как писателю есть что сказать миру». Статьи Рустемова о дарвинизме увлекли Толена Абдика. Дукенбай Досжан отмечал: «Рустемов – универсальный писатель. Благодаря его трудам я познакомился с дипломатом Мигелем Санчесом Ордоньесом (Куба), писателем Джефри Секстоном (США). Его книга-энциклопедия о писателях США приятно удивила, там я нашел для себя много новых имен. Чтобы писать энциклопедии, нужно иметь энциклопедические знания. Тем, чем занимается сегодня Бахыт Рустемов, не занимается никто. Те, кто читают его книги, обогащаются духовно… Спасибо ему!»

В 2014 году в журнале «Ұлт болмысы» иранский ученый Асгар Сабери опубликовал статью «Большая заслуга писателя», посвященную Бахыту Рустемову. Автор отметил, в частности, и его многолетнюю плодотворную работу в газетах и журналах. В том же году в журнале «Ұлт болмысы – Достояние нации» Болат Байкадамов писал: «Я знаком с Рустемовым со времени нашей совместной работы в Администрации Президента РК (2001 г.). Мне нравилось, что он, несмотря на большой опыт государственной работы и жизненный опыт, скромный человек. Импонировали его трудолюбие, порядочность и деловые качества. Порученное руководством он выполнял качественно и в срок. Всегда вносил свои ценные мысли в общее дело…».

Сегодня Бахыт Рустемов – один из самых известных отечественных писателей в международном литературном мире. Он автор десятков книг, которые создает на казахском, узбекском и русском языках. В переводе на английский в Лондоне вышла его книга The Earth is our common home – «Земля – наш общий дом». «Язык книги прост, она легко читается. В центре внимания – люди. Если бы писатели, мыслители, поэты и интеллигенты, такие как Бахыт Рустемов, объединились на общей площадке с повесткой дня о мире, процветании и развитии, то эту землю можно спасти и создать атмосферу гармонии», – поделилась впечатлениями о книге известная поэтесса из Индии Права Самантарай.

Две книги Рустемова «Елімнің алтын шаңырағы» и «Астана – гордость и символ обновленного Казахстана» вошли в топ-5 лучших произведений о столице Казах­стана. В 2019 году на республиканском конкурсе он получил звание «Лучший публицист года», так были отмечены его работы в жанре международной публицистики.

Бахыт Тулегенович гордится тем, что он единственный из Казахстана и Центральной Азии награжден орденом Сергея Есенина, медалью Льва Толстого, медалью «Литературный Олимп» за вклад в русскую литературу, медалью Мигеля де Сервантеса (Перу), имеет нагрудный знак Чингиза Айтматова (Кыргызстан). Также он имеет медаль Союза писателей Вьетнама (2018) за перевод двух книг – «Вьетнам в новом мире», автор – Нгуен Фу Чонг и «Дневник врача», автор – Данг Туй Чам, и медаль за вклад в культурные отношения Казахстана и Украины.

О том, как этот скромный интеллектуал, настоящий просветитель популяризирует Казахстан, укреп­ляет имидж своей страны, говорят, например, главный редактор журнала «ЛИФФТ», председатель Комитета по литературе Ассамблеи народов России Маргарита Аль, авторитетные писатели Эльдар Ахадов (Россия), Абдукаххор Косимов (Таджикистан), Ашраф Дали (Египет) и многие другие.

Процитируем статью «С пером по миру», опубликованную в газете «Экспресс К»: «Живет в Астане писатель, о котором мало кто знает в стране. Своими достижениями он больше известен за пределами Казахстана. Только в прошлом году Бахыт Рустемов завоевал ряд высоких призов на международных литературных конкурсах России, Украины и Беларуси.

А недавно из Москвы доставлена в Астану высокая награда – уникальная статуэтка Кузнецовского фарфора, обладателем которой и стал наш казахстанский писатель, публицист-международник. Ему присвоено звание «Золотой лауреат» Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Надо сказать, на этом конкурсе международное жюри из 70 экспертов рассмотрело произведения более 30 тысяч представителей из 72 стран. Так что, согласитесь, это очень редкое достижение для казахских писателей в русском литературном мире… Его достижения, безусловно, показывают международной общественности, насколько высок интеллектуальный уровень казахстанцев, и являются хорошим примером для молодежи страны».

Казахстанский писатель и критик – постоянный член жюри литературных конкурсов и лауреат литературных премий России, Украины, Беларуси. Он первым среди литераторов тюркских народов и исламского мира был объяв­лен «Писателем года» (2017) в Украине. Избран председателем (сопредседателем) Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, президентом Международной ассоциации писателей и художников Казахстан-CIEZART (Испания).

Книги Рустемова заняли достойное место в библиотеке Конгресса США, в главных библиотеках Китая, России, Индонезии, Вьетнама, Кубы, Ирана, стран Европы и Азии, арабского мира. Благодаря переводам Бахыта Рустемова на казахском языке «заговорили» президент Франции Валери Жискар д’Эстен, духовный вождь Ирана ­аятолла Хомейни, лидер Кубы Фидель Кастро, кубинский революционер, поэт, писатель, публицист Хосе Марти, президент Южной Кореи Ли Мен Бак, лидер народов Африки Нельсон Мандела… По инициативе Рустемова на казахском языке зазвучали поэзия Пакистана и поэзия стран Латинской Америки. Мы уже упоминали, что Бахыт Рустемов написал книгу-энциклопедию «Әлемдік әдебиеттің игілігі», презентованную в Национальной академи­ческой библиотеке РК. Экс­пертами издание определено как учебное пособие для студентов и аспирантов вузов, изучающих зарубежную литературу.

Примеров его значительного вклада в культурную жизнь страны можно приводить много. На протяжении ряда лет Бахыт Тулегенович проводит встречи с читателями в библиотеках страны, на которых поднимаются темы культуры, развития страны. Регулярно писатель и публицист встречается со студентами как вузов Казахстана, так и университетов многих других стран. Событием в культурной жизни столицы стала выставка в Триумфальной арке, посвященная 30-летию независимос­ти Казахстана. Международные же выставки и презентации своих книг он проводит с 2008 года, подобные мероприятия рассказывают посетителям о том, как развиваются взаимоотношения нашей страны с мировым культурным сообществом.

«Каждый человек на своем месте должен делать свое дело хорошо и ответственно», – считает Бахыт Рустемов.

Отметим, что за последние 15 лет им написаны сотни статей в жанре международной публицистики (политической и переводческой), всесторонне рассказывающих о казахстанской действительности, демократических преобразованиях. Он организовал общественное объединение «Международное содружество народной дипломатии» (МСНД), девиз которого «Мир, дружба, солидарность». В соцсетях активно работает одноименная группа МСНД, более трех тысяч ее участников представляют более 50 стран мира: это поэты, писатели, художники, журналисты, композиторы, певцы, дипломаты.

В 2021 году состоялся Первый казахстанский международный литературный конкурс «Литературная Азия», где 200 участников из 20 стран посвятили свои произведения 30-летию независимости Казахстана и 750-летию Золотой Орды. Творческое состязание вы­звало позитивный общественный резонанс, награждение победителей прошло в столице, в помещении монумента «Байтерек». Второй международный литературный конкурс «Великий народ Великой степи» пройдет в Астане в 2023 году, ожидается приезд участников более чем из 20 стран.

В своей многогранной твор­ческой деятельности Бахыт Рустемов старается не повторять кого-то, а ищет новые пути и новые подходы. Встретив 70-летний юбилей, Бахыт Тулегенович полон энергии, планов, новых идей. И это привлекает к нему друзей, единомышленников, читателей, активных и увлеченных твор­чеством людей.