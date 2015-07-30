Труд – всему голова Свежий выпуск 471 Наталья РЫЖКОВА, Сатпаев

«В середине XXI века самыми развитыми государствами окажутся те, в которых абсолютное большинство семей будет жить в спокойствии и достатке: воспитывать детей, давать им качественное образование, проявлять заботу о старших поколениях, вести здоровый образ жизни», – сказал Глава государства в выступлении на самом первом республиканском конкурсе образцовых семей.

Эти слова любит приводить, когда его спрашивают о семейных ценностях, Максат Жунусов. А все потому, что помыслы 43-летнего отца семейства и задача, которую ставит Президент перед казахстанцами, совпадают по своей сути. В горняцком городе Сатпаеве эту семью хорошо знают. Конечно, еще больше известности добавил ее успех на городском конкурсе «Мерейлi отбасы» – она завоевала Гран-при, вышла в финал областного этапа и там стала призером. Но ведь, помимо славы, в обществе всегда судили о благополучии семьи по делам родителей, успехам и поступкам детей.

Портрет Максата Жунусова украшает городскую Доску почета. Значит, им гордится город. А еще он – отец шестерых детей. Согласитесь, отцу троих детей уже невозможно остаться незамеченным, а уж когда их шестеро – это вызывает не только восхищение, уважение, но и пристрастный интерес у окружающих. И чем больше семья, тем больше ответственности у нее перед обществом, которое ее приветствует как образец основы государства.

У Максата Жунусова именно такая большая семья. Сам он всю жизнь связан с горнорудной промышленностью. Начинал после получения профессионально-технического образования на заводе горношахтного оборудования. Ныне работает электрослесарем шахты № 67 рудника «Степной». За высокий профессионализм, безотказность и обязательность снискал высокий авторитет в родном коллективе.

Безупречным уважением пользуется в городе и его супруга Каракоз, обладатель серебряной подвески «Күмiс алқа». Она более двадцати лет учит детей казахскому языку и литературе в средней школе № 14. «Скромна, красива и умна», – сказал бы о ней поэт. Воспитывая детей, она не замыкается только на работе и доме. Активно участвует во многих городских мероприятиях. В 2005 году Каракоз стала лучшей снохой в городском конкурсе «Келiн», заняв первое место. Не раз награждалась дипломами за участие в профессиональных смотрах.

Максат и Каракоз Жунусовы старались в своих детях воспитать умение ставить цель и непременно ее добиваться. Старший сын Асхат, студент третьего курса Карагандинского медицинского колледжа, хочет стать стоматологом. Старшая дочь Айзат поступила в Жезказганский педагогический колледж. Она – будущий преподаватель английского языка. Пока не определились в том, какая профессия им больше нравится, ни дочь Гульзат, ни сын Бекзат. Времени для выбора у них предостаточно. Они отлично учатся в школе. Две малышки в доме – на радость и заботу всем. Айгерим ходит в подготовительный класс и хочет быть отличницей, как старшие брат и сестра. А самая маленькая Айсулу посещает детский сад, но в любознательности не уступает всем детям, вместе взятым.

Девизом на конкурс семья из Сатпаева выбрала принцип, которому сама и следует: «Только благодаря труду можно достичь успеха». Его Жунусовы-родители взяли за основу в воспитании детей. Супруги убеждены, о чем и говорили на конкурсе, что все достижения, успехи, цели основаны на постоянном труде.

– Будешь хорошо работать, получишь славу и материальный достаток, – утверждает Максат. – Все основано на труде.

Ценностью труда руководствуются все поколения Жунусовых. Дети носят фамилию от имени деда, который тоже ни дня не сидел без дела. Аскар Жунусов не попал на фронт по возрасту. Но с ранних лет работал и трудом своим тоже приближал Победу. Его отец Жунус тоже был мастером на все руки.

Обожают внуки и свою 77-летнюю бабушку. Мать-героиня Куаныш-апа награждена подвесками «Күмiс алқа» и «Алтын алқа», медалью «Ветеран труда». Она вкусно печет, учит девочек рукоделию и лучше всех в округе готовит наурыз-коже.

У мастеровитых родителей унаследовал талант Максат. Он увлекается лепкой из глины. У него получаются веселые колоритные фигурки в духе нэцкэ. Для работы с глиной у Жунусовых даже есть своя маленькая мастерская. А Каракоз любит бисероплетение. Она считает, что такое рукоделие служит хорошей практикой для мелкой моторики, способствующей развитию способностей. Тонкой ручной работе она учит и своих девочек.

Словом, когда родители живут нравственно содержательно и творчески выразительно, то им всегда есть чему научить и что полезного передать своим детям. В семье Жунусовых так поступают все родители – из поколения в поколение.