Трудная победа
Кошкарбек Тусипов
Когда столичный теннисный корт принимал противостояние Второй мировой группы Кубка Дэвиса между Казахстаном и Таиландом, казалось, что наши спортсмены решат поставленную перед ними задачу в дежурном режиме. Разница в классе и рейтингах бросалась в глаза: наши парни выходили явными фаворитами, и мало кто сомневался в результате. Однако теннисная классика вновь доказала: рейтинг ATP в командных битвах обесценивается за секунды. То, что должно было стать уверенным проходом, обернулось валидольным поединком, в котором судьба путевки висела на волоске.