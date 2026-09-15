Трудная победа

Теннис
Кошкарбек Тусипов

Когда столичный теннисный корт принимал противостояние Второй мировой группы Кубка Дэвиса между Казахстаном и Таиландом, казалось, что наши спортсмены решат поставленную перед ними задачу в дежурном режиме. Разница в классе и рейтингах бросалась в глаза: наши парни выходили явными фаворитами, и мало кто сомневался в результате. Однако теннисная классика вновь доказала: рейтинг ATP в командных битвах обесценивается за секунды. То, что должно было стать уверенным проходом, обернулось валидольным поединком, в котором судьба путевки висела на волоске.

фото ktf.kz

Стартовый день усыпил бдительность болельщиков приятным счетом 2:0, хотя звоночки уже были. Лидер сборной Александр Шевченко (№ 93 в рейтинге АТР) сломил сопротивление дерзкого Максимуса Джонса (№ 463) лишь в трех тяжелых партиях – 6:4, 1:6, 7:5. Следом Тимофей Скатов (№ 198) на характере переиграл Касидита Самреджа (№ 387) – 6:4, 7:6. Казалось, победная точка – воп­рос нескольких геймов парной встречи.

Но второй игровой день превратился в холодный душ. Таиландские теннисисты, которым абсолютно нечего было терять, поймали кураж и бились насмерть. В парном поединке Бейбит Жукаев и Денис Евсеев неожиданно уступили дуэту
Пручья Исаро⁄Максимус Джонс. Проиграв первый сет 4:6, наши сравняли счет 6:3, но обиднейшим образом отдали драматичный тай-брейк третьей партии – 6:7.

Интрига накалилась до предела, а затем случился настоящий шок. Александр Шевченко в поединке первых ракеток разгромил Самреджа в стартовом сете со счетом 6:1, однако соперник заиграл в агрессивный, безошибочный теннис и сенсационно перевернул матч – 1:6, 6:2, 6:3. Общий счет в серии оказался угрожающим – 2:2. От комфортного преимущества не осталось и следа.

Спасать встречу в пятом решающем поединке выпало Тимофею Скатову. Против него на корт снова вышел Максимус Джонс, проводивший на пределе сил уже второй матч за день. Битва нер­вов длилась 2 часа и 16 минут. Скатов взял стартовый сет 6:4, отдал второй – 4:6, но в решающей партии, проявив железное хладнокровие, вырвал победу – 6:4.

Итоговый счет – 3:2 в нашу пользу. Капитан команды Диас Доскараев подчеркнул, что легких соперников на таком уровне нет. Урок на корте в Астане получился суровым, но главное достигнуто – у нас есть путевка в плей-офф Первой мировой группы!

#Спорт #теннис #кубок Дэвиса

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