Трудно организовать резиновую маску? – Божко о производстве противогазов в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Обсуждая перспективы развития производства товаров для Вооруженных сил РК вице-спикер Мажилиса Владимир Божко возмутился тем, что в Казахстане даже нет производства противогазов. Свое мнение он высказал в ходе правительственного часа в Мажилисе РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все, что связано с поставками для Вооруженных сил РК нужно вытащить из иностранных закупок и поставить на производство. Средства химической, бактериологической, радиационной защиты. К слову, противогазы. Четыре года говорю, что нам требуется несколько миллионов противогазов", – сказал вице-спикер.
Владимир Божко отметил, что на сегодняшний день противогазы закупаются за рубежом.
"Сейчас их потихоньку начинаем закупать за рубежом. Что, трудно организовать резиновую маску? Говорили же неоднократно, но не двигаемся", – возмутился Владимир Божко.