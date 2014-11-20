Трудности не пугают Послание Президента 716

Павел КЕЛЬМ, директор ТОО "Рейн", председатель совета предпринимателей Зерендинского района, Акмолинская область:



Послание Главы нашего государства – это четкий программный документ, в котором перед нами ставятся новые стратегически важные задачи, направленные на продолжение той весомой работы, что была проделана за минувший отрезок времени по преодолению мирового экономического кризиса и вхождению Казахстана в число наиболее развитых, конкурентоспособных стран.



Как всегда, наш Елбасы конкретен и честен перед своим народом, прямо говорит о сложностях текущего периода, угрозах, с которыми сталкивается мировое сообщество в результате продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, и сразу предлагает свое видение решения проблем. В наше нестабильное, сложное время, когда многие государства, не справившись с испытаниями, впали в пучину раздоров и регрессии, Н. Назарбаев снова говорит о необходимости сплочения, которое придает нам силы и помогает выстоять.



Верный себе, Нурсултан Абишевич во главу угла вновь ставит заботу о благосостоянии казахстанцев, поручая Правительству республики обеспечить все социальные обязательства в полном объеме.



Да, ситуация в мире непростая. Каждый день приносит нам новые тревожные вести. На примере других государств мы видим последствия геополитического кризиса, который Казахстану удалось избежать благодаря мудрости, политической дальнозоркости нашего Президента. И мы не можем не оценить его усилий по сохранению экономической и политической стабильности в Казахстане, по тому, как уверенно ведет он нас к достижению поставленных целей.



И нет сомнений, что Новая экономическая политика Казахстана "Нұрлы жол", о которой объявил Президент, будет столь же эффективна, как и все то, что было им сделано раньше.



Мне особенно импонирует внимание Лидера нации к предпринимательству – и малому, и крупному, которому и впредь будет оказываться серьезная поддержка в развитии, а именно – дополнительное выделение 100 млрд. тенге на льготное кредитование. Президент говорит, что с учетом новых внешних рисков для развития экономики нам нужны новые инициативы для стимулирования деловой активности и занятости. И в этом мы, предприниматели, в свою очередь, готовы его поддержать, предложить свои идеи и взяться за их реализацию.



Нас не пугают трудности, мы верим в свои силы, в мощь нашего государства, ведь с нами – наш Президент, под руководством которого мы преодолели самые тяжелые периоды в жизни страны, и нет сомнений в том, что и грядущие испытания пройдем также достойно.