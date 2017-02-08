Трудности перехода

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Наталья Рыжкова
Если есть минута славы в сельском хозяйстве, то 27-летний Нурболат Хамсбай ее пережил – крошечное признание за профессиональный подход к созданию сельхозкооператива «Бакшалы». На что содержать кооператив? Какими будут налоги, если до прибыли еще далеко? Что делается для ветеринарной безопасности? – вопросы сыпались из зала как из рога изобилия. По окончании ответов 27-летнему парню, выпускнику экономического факультета КарГУ, аплодировали зрелые мужи – за смелость и решительность, с которой он взялся за новое и всем малознакомое дело. Случилось это на совещании в селе Ростовка Бухаржырауского района, где обсуждались шаги обеспечения занятости на селе, использования потенциала ЛПХ в увеличении объемов производства продуктов АПК, решения продовольственной безопасности.

От слов – к делу

Задачу создания сельхозкооперативов поставил Президент в Послании: «В течение 5 лет нужно создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы». В Карагандинской области насчитывается 92 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ). На них приходится 79,8% объе­ма молока, 74,5% – говядины, 46% – овощей. Трудяги на своем подворье, «личники», не имеют гарантированного сбыта продукции, доставки ее на рынок или предприятия.

Низкие закупочные цены не покрывают реальных расходов. Высокие затраты, отсутствие финансов на семена, удобрения, ГСМ, корма, собственную сельхозтехнику, оборудование, транспорт, недос­тупность к господдержке в виде инвестиционных субсидий, как у крестьянских хозяйств, и льготному кредитованию оставляют селян вне рынка. Что им остается? Продолжать самим себе помогать или, как предлагает Минсельхоз, объединиться с соседями в коммерческих интересах.

В регионе в конце прошлого года первым в стране образовался СХК мясного направления «Кызыл жар» в Ростовском сельском округе. По программе кредитования «Береке» подавшие заявление на вступление хозяева 28 подворий получили более 56,6 млн тенге льготного кредита под 6%. Следом в том же районе появились еще 4 СХК, в их числе «Бакшалы» в Гагаринском сельском округе. Под началом энергичного Нурболата Хамсбая 16 жителей получили кредиты, закупили 230 коров и 450 овец, из которых чуть больше половины – маточное поголовье. На откорме уже стоят 250 голов КРС. Через три месяца кооператив продаст свою первую продукцию. И закупит другую партию животных на откорм.

В регионе намечено создать 37 СХК мясного и молочного нап-равлений. В январе в управлении сельского хозяйства заявили о 26 СХК. Войдя в них, крестьяне остались собственниками имеющейся, если есть, земли, сохранили юридический статус и имущество. С кооперацией к ним пришли ­обещанные субсидии: 20 тыс. тенге за откормленную голову КРС и 10 тенге за литр надоенного молока, 50% стоимости оборудования и техники. Государство берет на себя 80% расходов на бурение водных скважин, установку элект­рогенераторов на пастбищах.

Услышав это на сельских встречах от представителей управления сельского хозяйства и областного филиала фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, желание перейти в ИП выразили еще немало владельцев личных подсобных хозяйств в других райо­нах. Понятно, что процесс только начинается. И организаторы не скрывают сложностей, сопутствующих любому новому делу. Вот только альтернативы СХК нет, как нет, считают они, более эффективного решения проблем для личных хозяйств. И если 60–70% индивидуальных предпринимателей смогут подняться на иной уровень, то уже хорошо.

Нужны положительные примеры
О победах и прибылях говорить рановато. Кооперативы только соз-даются, заработанное ими пойдет на их же развитие. Закуп оборудования, скота, кормов ведется централизованно через СХК. Так что на прибыль первое время не стоит рассчитывать. И прибывшие в ту же Ростовку акимы сельских округов захотели сравнить свою работу с действиями остальных участников нового кооперативного движения и услышать дельные советы от тех, кто продвинулся хотя бы на шаг вперед. В соседнем с Бухаржырауским Абайском районе идею укрупнения приветствуют: программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства до 2021 года наделена функциями «Дорожной карты занятости».

Одиночка-хозяин не может иметь ни молочный танкер и молоковоз, ни молокоприемный или убойный пункты, рассуждали в свободной беседе до совещания сельские акимы. У кооператива появляется залоговое имущество, денег хватает на становление, расходы возместить легче. Вот только… Уже сейчас у членов СХК возникают финансовые вопросы, переживает Галина Журавицкая, аким Коксунского сельского округа. Порой родственники судятся из-за денег, а тут – 20 разных семей! Опасаясь быть обманутым, большинство селян не спешат с решением: выжидают, что получится.

В богатом Коксунском округе лишь треть жителей держит подсобные хозяйства. Поэтому в СХК вошли и фермеры. В Коксуне нет пустующей земли. Здешним ­кооперативам придется поломать голову над кормозаготовками. А в Есенгельдинском сельском округе, наоборот, земли много, да хозяйства в основном нерентабельные. Из бедности самим не выбраться: залогового имущества нет, земли залежные, десятками лет не обрабатывались, потому что не на что крестьянам купить технику. Надеются в районе, что кооперативы разбудят есенгельдинцев: пришло время либо отдать земли другим, либо самим заняться. Выбор добровольный. Насильно в СХК никого не тянут.

По мнению акима Юбилейного сельского округа Еркина Байтурсынова, крестьян больше всего тревожит налогообложение СХК: каким оно будет? Тревога не нап-расна. Оказывается, для членов кооператива оно станет... двойным. Селяне, получившие статус индивидуальных предпринимателей, будут платить 10% от дохода в пенсионный фонд, накапливая на старость, и плюс к ним – от 3 до 5% налог на прибыль. СХК тоже облагается налогами. Но!.. Если сельхозтоваропроизводители имеют землю и получают скидку 70% на налоги, то кооперативы земли не имеют. И налоги будут платить по полной программе – до 30% от прибыли! Значит, кооперативам нужна земля. Но как они ее смогут получить, если еще ничего не имеют?

Беспокоит и принадлежность скота, приобретаемого членами коо­перации за счет кредитов. Армат­ Байзаков, главный менеджер фонда финансовой поддерж-ки сельского хозяйства, уверен, что животные могут оставаться в собственности каждого участника кооператива. Но в сельхоз­управлении думают иначе: если скот не будет на балансе СХК, то возникнут проблемы с выплатами субсидий. Акимы округов и сами селяне в растерянности: стало очевидно, что проблемы рождает и недоработанное законодательство.

Участники совещания высказали мысль, что бурный интерес и доверие к СХК у населения вызовут наиболее успешные примеры соз­дания объединения как лучший показатель целесообразности новой формы ведения товаропроизводства. Но это возможно при неотложном решении очевидных уже сегодня и всплывающих в процессе организации кооперации проблем.

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