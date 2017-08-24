​Трудности перевода

Для работы в этой сфере создано Национальное бюро переводов, директором которого является Рауан Кенжеханулы. Впервые в рамках этого проекта за одним столом собрались преподаватели и ученые вузов, переводчики, редакторы, издатели, языковеды, писатели, литераторы и представители уполномоченных государственных органов. Рауан Кенжеханулы отметил, что сейчас в процессе перевода с английского языка на казахский находятся 17 самых востребованных среди ведущих университетов мира книг. Работа над каждым учебником состоит из нескольких этапов, включающих создание основного текста перевода, его научную и литературную редакцию, а также предпечатную подготовку.

Для обеспечения качества перевода предполагается проведение научной и литературной экспертизы учебников. Руководители проектов по переводу книг по различным направлениям – философии, социологии, психологии, менеджменту и экономике – поделились своим видением и подходами при переводе с анг­лийского языка. Если ученые пытаются сохранить научную составляющую учебника, то литераторов и языковедов волнует чистота языка – использование терминов и заимствованных слов из международной научной лексики. Они призывают ученых находить по возможности альтернативу заимствованным словам и терминам в казахском языке. Участники заседания говорили и об отраслевых словарях. На прак­тике оказалось, что термины и понятия в контексте не всегда передают те значения, которые определены в словаре. Часто одни и те же понятия, но в разных словарях по философии, психологии, социологии, лингвистике бывают в разной интерпретации.

– Истина где-то посередине, и необходимо находить баланс. Мы еще раз убедились в том, что это большая коллективная работа, – сказал Рауан Кенжеханулы. Он отметил, что координаторы проекта пытаются выстроить многоступенчатую систему. В ней на первом этапе работают преподаватели-ученые, для которых очень важно сохранение научной точности после литературного редактирования. Все эти вопросы открыто и жарко обсуж­дались в ходе встречи. Подводя итоги заседания, Рауан Кенжехан­улы подчеркнул, что это национальный проект, реализуемый в масштабах общества. Задача состоит в том, чтобы вовлечь в его реализацию как можно более широкий круг специалистов из профессиональной среды и максимально учитывать их мнения. По его словам, не исключено, что самые сложные и спорные моменты научных текстов будут выноситься на общественное обсуждение.

Заведующий кафедрой социальных наук университета им. С. Демиреля Мухтар Сенгирбай является руководителем проекта по переводу учебника Essentional of Sociology – «Основы социологии». В его команде два ученых переводчика, редактор, а также научный и литературный редакторы.

– Основная проблема – недос­таточная развитость научного казахского языка, отсутствие точных терминов. Вторая проб­лема – переводить напрямую, чтобы не отойти от оригинала. Переведенные термины мы выс­тавляем в Интернете, чтобы на них ориентировались другие переводчики, работающие по социологии, – поделился он своим мнением.

В беседе с корреспондентом газеты известный политолог Айдос Сарым отметил, что это – большой шаг государства. Он приближает нас в ряды таких стран, как Норвегия, которая считает, что, несмотря на малочисленность нации, она не должна отставать от мировых тенденций. По его мнению, на базе этого проекта должна быть создана республиканская ассоциация переводчиков, которая станет площадкой для обмена опытом профессионалов.

– Каждый перевод той или иной книги – это обогащение языка. Возможно, мы сейчас формируем большой костяк ученых, которые будут заниматься вопросами философии, психологии, экономики. В идеале эта огромная работа и опыт должны перерасти в самодос­таточную индустрию, работаю­щую по рыночным законам, для формирования в обществе культа книги и знаний. Если мы говорим о модернизации сознания и формировании современной нации, она должна быть причастна к источникам новых знаний и информации, – заключил политолог.