Трудный матч в Мексике

Спорт
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В декабре прошлого года эти соперники уже встречались в Алматы, и тогда «арланы» легко победили – 4:1. Мексиканцы долгое время вместе с польскими гусарами шли в конце турнирной таблицы группы «В». Собственно, и к концу регулярного первенства они не набрали нужных оборотов, но в предыдущем туре неожиданно для многих дома взяли верх над сильной командой Baku Fires – 3:2. 

Этот результат, казалось, должен был насторожить действующего чемпиона WSB. О том, что матч в Мексике будет нелегким, говорилось немало. Так оно и случилось. С первого раунда что-то не заладилось у Мираса Жукупова (весовая категория до 52 килограммов). Его опытнейший соперник Элиас Эмигдио все шел и шел в атаку, не позволяя казахстанцу хоть на миг сосредоточиться и сформировать тактический рисунок боя. А в четвертом раунде судьи и вовсе прекратили поединок ввиду явного преимущества мексиканца. 

Затем последовало поражение капитана Astana Arlans Самата Башенова (60 кг) в тяжелом противостоянии с Линдольфо Дельгадо Гарзе. Свою раскрепощенную манеру боя Самат продемонстрировал лишь в первом раунде, а затем, по мнению двух судей из трех, сильнее был хозяин ринга.

Над Astana Arlans нависла реальная угроза поражения, тем более что следующему нашему участнику – дебютанту серии Манату Омирзакову (69 кг) – в противники был определен еще один фаворит мексиканской дружины – Марвин Кабрера. И все же именно Омирзаков переломил ход матча, выиграв бой со счетом 3:0. 

Далее в обеих командах в борьбу включились иностранцы, и астанинские хорваты Хрвое Сеп (81 кг) и Филип Хргович (свыше 91 кг) отработали свой легионерский хлеб с оценкой «отлично». В венах Сепа, похоже, течет горючая смесь для заправки танка, ему все равно, какой тактический замысел у противника. Пять раундов на предельно возможной скорости с мощными выстрелами в голову и по корпусу молдаванина Петру Чебану, и вот очередной бастион пал – 3:0. А Хргович долго не стал нянчиться с узбеком Ренатом Рахимовым, отправив его в технический нокаут уже во втором раунде.

3:2 – трудная, но заслуженная победа Astana Arlans. В этом туре команда Baku Fires предсказуемо обыграла Hussars Poland (5:0), а матч Russia Boxing Team – Cuba Domadores перенесен на 12 марта. 21 февраля Astana Arlans встретится на Острове свободы с незнающим в сезоне поражений дебютантом WSB и лидером группы «В» Cuba Domadores.

Юрий ЛИФИНЦЕВ

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