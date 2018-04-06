​Трудоголики поневоле

На этот раз инициативу проявили в Атырауской области, где целых три месяца изучали, почему работники государственных органов так любят долго сидеть на службе. Тут были и рейды, и тщательное изучение должностных инструкций, и анонимный опрос чиновников. В общем было что проанализировать. И даже сделать выводы.

Главный из них, подкупая своей свежестью, новизной и очевидностью, звучит так: «Анализ причин переработок показал, что в основном они имеют место из-за слабого планирования работы, поступления срочных заданий, а также проведения совещаний во второй половине рабочего дня».

Из чего аналитики сделали еще один поразительный по экс­клюзивности вывод – корень этих проблем в отсутствии в инструкциях блока о повышении оплаты труда в зависимос­ти от результатов работы.

Для этого, по-видимому, будет создана универсальная инструкция об условиях повышения з/п госслужащих. И тут главное, чтобы ее авторы сильно не переработали...