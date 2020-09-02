Трудоустроить в КТЖ за миллион тенге обещал мошенник в Актобе

Общество
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Екатерина Елисеева
В Актобе полицейские задержали мошенника, который обещал трудоустроить в КТЖ за 1 миллион тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По информации пресс-службы, в начале октября 2019 года неизвестный, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве вахтовым методом в Атырау, обманул 34-летнего актюбинца. Мошенник заполучил 300 тысяч тенге.

Отмечается, что 28 мая 2020 года очередной подобный факт мошенничества произошел в Актобе.

"Житель Мугалжарского района, находясь в Актобе, обманным путем заполучил у актюбинца один миллион тенге. Мошенник завладел деньгами под предлогом трудоустройства в АО "КТЖ". Подозреваемый задержан, водворен в ИВС города Актобе. По всем фактам начаты досудебные расследования по статье "Мошенничество", – говорится в сообщении.

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