Трудоустроят с сохранением зарплат

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «КазМунайГаз» (АМТ), в состав комиссии вошли представители министерств энергетики, труда и социальной защиты населения, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз», а также инициативная группа компании «БерАли», состоящая из 10 человек. Проведено три заседания.

Главное требование экс-сотрудников «БерАли» – трудоустройство в штат АО «Озенмунайгаз», дочерней компании АМТ. Однако до сведения инициативной группы сразу было доведено, что данное условие заведомо невыполнимо: в очереди на работу в данную компанию стоят 9 тыс. человек.

Согласно принятым алгоритмам они работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО «Озенмунайгаз». Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами тысяч жителей Жанаозена.

Что касается вопроса введения более долгосрочных контрактов, то в ходе переговоров представители КМГ выразили готовность заключать договоры на закуп работ и услуг по схеме «3+2». То есть на три года с правом продления на дополнительные два года.

По отдельным позициям требования бывших работников ТОО «БерАли Мангистау company» изменились. Так, был озвучен вариант передачи дополнительных объемов подземных ремонтных работ частным компаниям «Бургылау» и «Мунайфилдсервис» с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников «БерАли». Однако после предварительных переговоров руководством этих компаний высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида работ из-за неполной загрузки собственных бригад.

По вопросу создания независимой комиссии, которая бы курировала обеспечение условий охраны и организации труда, применение единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и прозрачность тендерных процедур, представителями госорганов высказана готовность рассмот­реть предложение и дать ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава такой комиссии.

Кроме того, и это, пожалуй, один из основных результатов трех встреч и переговоров, представителями АО «НК «КазМунайГаз» подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников «БерАли» с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая стала победителем нынешнего конкурса. В настоящее время обсуждение вышеупомянутых вопросов продолжается, стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства.