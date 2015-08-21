Экономика
Трудоустройством казахстанцев обеспокоено МЗСР
Жания Уранкаева
Министерство здравоохранения и социального развития предпринимает активные меры для обеспечения занятости населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, с начала этого года в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" трудоустроены порядка 82 тыс. человек, из них на постоянные рабочие места – 63 тыс. граждан, на временные рабочие места – 18,8 тыс. человек. По первому направлению программы в текущем году начата реализация 513 проектов, из которых 151 уже завершен. Трудоустроены свыше 6,6 тыс. человек.

"Прошли обучение основам предпринимательства в рамках второго направления 2,2 тысячи человек. Из них 2 063 участника получили кредиты на сумму 4,8 млрд тенге, из которых 1 377 впервые открыли собственное дело, еще 911 получили микрокредиты за счет возвратных средств. Получателями микрокредитов дополнительно создано 2,5 тыс. рабочих мест", – говорится в распространенной информации. 

Также уточняется, что по третьему направлению программы профессиональным обучением охвачены 13,8 тыс. человек, на социальные рабочие места трудоустроены 8,2 тыс. граждан. На молодежную практику направлены 7,7 тыс. человек. Еще около 40 тыс. граждан трудоустроились без применения мер государственной поддержки.

Предполагается повышение мобильности трудовых ресурсов за счет содействия добровольному переезду граждан из депрессивных регионов в населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического развития и центры экономического роста. В этом году переселены 454 человека.

В целях вовлечения граждан в программу "ДКЗ-2020" в Казахстане проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам участия в программе. В период с марта по август мобильные группы осуществили выезд в 620 сельских населенных пунктов, разъяснительной работой охвачены более 93,6 тыс. человек из числа безработного и самозанятого населения. На данный момент более 21 тыс. сельчан изъявили желание стать участниками программы "ДКЗ-2020".

Напомним, с начала реализации программы "Дорожная карта занятости-2020" активными мерами содействия занятости были охвачены 461 тыс. человек, из них более 60% – безработные, более 30% – самозанятые и порядка 9% – трудоспособные малообеспеченные граждане.

В этом году на реализацию программы предусмотрено 37,3 млрд тенге.

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