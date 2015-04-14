Свежий выпуск Трудовой десант Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Наряду с представителями общественных и молодежных объединений участие в субботнике приняли аким Алматы Ахметжан Есимов и народный артист Казахстана Асанали Ашимов.

«Нынешний субботник побил все рекорды по массовости. Это еще раз доказывает любовь алматинцев к своему городу и окружающей среде, я очень благодарен им за это», – отметил Ахметжан Есимов.

В рамках Программы по обновлению зеленого фонда мегаполиса с 2010 года взамен 35 тыс. старовозрастных и больных деревьев было высажено 120 тыс. саженцев. В текущем году планируется высадить еще 30 тыс. деревьев.

Всего во время субботника посажено порядка 4 тыс. деревьев. Кроме мероприятий по улучшению санитарного состояния города и благоустройству, особое внимание уделено и улучшению эстетического облика города. Произведены работы по побелке деревьев, покраске ограждений, турникетов, опор, скамеек, урн и рекламных щитов.



