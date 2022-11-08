Трудовой коллектив Риддерской ТЭЦ еще в прошлом году спрогнозировал ситуацию, когда теплоснабжение города перестанет быть надежным

Авария произошла в субботу, 5 ноября. На городской ТЭЦ в системе золоудаления из строя вышел насос, отключилось вспомогательное оборудование котлоагрегата № 1. Температура в трубах отопления опустилась с нормативных плюс 70 градусов до плюс 39. Без тепла остались 22 тыс. человек.

Население Риддера составляет 50 тыс. человек. В ночь на 6 нояб­ря в городе прошел снегопад, наступила зима. Был экстренно создан штаб по ликвидации аварии. В качестве первоочередных мер руководство решило перевес­ти школьников на «дистанционку» до 11 ноября и временно закрыть детские сады.

В помощь для проведения ремонта из Усть-Каменогорска своих специалистов направили ведущие энергопредприятия, 12 аварийных бригад выделила региональная электрическая компания, не остался в стороне «Казцинк» – помог толковыми технарями.

«Ситуация находится на особом контроле, – заверили в городском акимате. – Принимаются все необходимые меры».

– Батареи ледяные, на улице холодно, в доме холодно, – рассказал житель Риддера Азамат Сулейменов. – Согреться невозможно. У меня в семье все простыли, у соседей дети заболели. В городе давно говорили о плачевной ситуации на ТЭЦ. Если раньше каждое лето меняли по 2–3 километра сетей, то последние три года в лучшем случае 200 метров. Большинство опытных специалистов уволились. Они еще летом говорили акиму города: этой зимой риддерцы будут мерзнуть.

Это не первая крупная авария на Риддерской ТЭЦ. В конце октября в городе так же в течение двух дней не было отопления и горячей воды. Причиной нештатной ситуации в тот раз стало использование в качестве топлива мазута, смешанного с водой.

Областной энергонадзор по итогам внеплановой проверки выявил 70 нарушений! В том числе отсутствие на объекте жизнеобеспечения паспорта готовности к отопительному сезону. Регион по принципу «асар» всем миром вынужден был везти на станцию запасы нормального топлива.

К слову, трудовой коллектив Риддерской ТЭЦ еще в 2021 году в открытом обращении спрогнозировал ситуацию, когда теплоснабжение города перестанет быть надежным. Специалисты станции откровенно сообщили о критической степени износа оборудования, отсутствии кап­ремонта, оттоке квалифицированных кадров.