​Трудовой рапорт энергетиков

За три месяца в рамках инвестиционной программы предприятием выполнен демонтаж старого, отработавшего свой эксплуатационный срок блочного транс­форматора и части высоковольт­ного токопровода. Также был произведен капитальный ремонт проточной части турбоагрегата, системы автоматического регулирования турбины, ее масляной системы и генератора. Специалисты заменили операторские станции автоматических систем управления, модернизировали другое оборудование, что улучшило технические и экологические параметры работы станции.

Говоря об этом, заместитель директора по капитальному строительству ЭС АО «ЕЭК» Рустам Ахметов отметил, что все работы произведены в рекордно короткие сроки. Выполнение задачи потребовало высокого уровня инженерной подготовки и слаженных действий инженерно-технического состава подрядных организаций, шеф-инженеров завода и заказчика. Замена блочного трансформатора позволит обеспечить бесперебойную работу энергоблока, а, значит, и надежность поставок электроэнергии потребителям – крупнейшим предприятиям Казахстана. Напомним, энергоблок № 4 выработал свои первые киловатт-часы в декабре 1971 года, а в августе 2003-го был включен в сеть после двухлетней реконструкции.

В минувшем октябре АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях 2015–2016 годов. Документ является подтверждением надежности работы оборудования Аксуской электростанции в период зимнего максимума нагрузки. Для этого был проведен средний ремонт одного энергоблока и капитальный ремонт двух других. Эти мероприятия и больший спрос на электричество со стороны потребителей позволили станции превысить плановые показатели по объемам выработки электро­энергии за прошедшие 10 месяцев. Количество произведенной Аксуской ЭС электроэнергии составило 12 млрд 39 млн кВт/;ч. Этот показатель превысил плановый на 277 млн кВт/;ч. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит порядка 14,6 млрд кВт/;ч.

На Аксуской электрической станции с 2001 года успешно осуществляется реконструкция энергоблоков, пять из восьми уже прошли комплексную модернизацию. В настоящее время аналогичная работа ведется на энергоблоке № 5. Всего же на ремонт различной сложности и реконструкцию оборудования электростанции с 1996 года АО «ЕЭК» направлено свыше 190 млрд тенге. В итоге установленная мощность Аксуской ЭС достигла 2 450 МВт.