​Трудовой рапорт энергетиков

За три месяца в рамках инвестиционной программы предприятием выполнен демонтаж старого, отработавшего свой эксплуатационный срок блочного трансформатора и части высоковольтного токопровода. Также был произведен капитальный ремонт проточной части турбоагрегата, системы автоматического регулирования турбины, ее масляной системы и генератора. Специалисты заменили операторские станции автоматических систем управления, модернизировали другое оборудование, что улучшило технические и экологические параметры работы станции.
Говоря об этом, заместитель директора по капитальному строительству ЭС АО «ЕЭК» Рустам Ахметов отметил, что все работы произведены в рекордно короткие сроки. Выполнение задачи потребовало высокого уровня инженерной подготовки и слаженных действий инженерно-технического состава подрядных организаций, шеф-инженеров завода и заказчика. Замена блочного трансформатора позволит обеспечить бесперебойную работу энергоблока, а, значит, и надежность поставок электроэнергии потребителям – крупнейшим предприятиям Казахстана. Напомним, энергоблок № 4 выработал свои первые киловатт-часы в декабре 1971 года, а в августе 2003-го был включен в сеть после двухлетней реконструкции.
В минувшем октябре АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях 2015–2016 годов. Документ является подтверждением надежности работы оборудования Аксуской электростанции в период зимнего максимума нагрузки. Для этого был проведен средний ремонт одного энергоблока и капитальный ремонт двух других. Эти мероприятия и больший спрос на электричество со стороны потребителей позволили станции превысить плановые показатели по объемам выработки электроэнергии за прошедшие 10 месяцев. Количество произведенной Аксуской ЭС электроэнергии составило 12 млрд 39 млн кВт/;ч. Этот показатель превысил плановый на 277 млн кВт/;ч. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит порядка 14,6 млрд кВт/;ч.
На Аксуской электрической станции с 2001 года успешно осуществляется реконструкция энергоблоков, пять из восьми уже прошли комплексную модернизацию. В настоящее время аналогичная работа ведется на энергоблоке № 5. Всего же на ремонт различной сложности и реконструкцию оборудования электростанции с 1996 года АО «ЕЭК» направлено свыше 190 млрд тенге. В итоге установленная мощность Аксуской ЭС достигла 2 450 МВт.