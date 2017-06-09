​Трудовой сезон открыт!

И не случайно торжественное открытие нового трудового сезона состоялось на стройплощадке микрорайона «Нур Актобе», откуда первый десант ССО из 30 бойцов сразу же приступил к работам на возведении малоэтажных объектов жилья по программе «Нурлы жер», инициированной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Как отметил председатель областного молодежного объединения «Атамекен» Нурлыбек Мусин, в этом сезоне на стройках города будет задействовано более 300 с лишним ребят. А если считать вместе с бойцами отрядов «Жасыл ел», то их число перевалит за 3 000. Такое же количество бойцов участвовало и в прошедшем сезоне.

Акцент был сделан на привлечении не только студенчества, но и сельской, а также безработной молодежи. Обращаясь к членам трудовых отрядов, аким области Бердыбек Сапарбаев подчерк­нул, что регион в свое время стал инициа­тором этого движения в стране по призыву Главы государства. С момента его старта за прошедшие 20 лет в нем было задействовано более 50 тыс. молодых людей. В прошлом году для развития этого движения из местного бюджета было направлено около 300 млн тенге. Причем по инициативе руководства области решено работу отрядов не ограничивать летним сезоном. Ребята имеют возможность хорошо подзаработать и обеспечиваются необходимой экипировкой, транспортом, горячим питанием.