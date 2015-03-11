"Трудовые резервы"

Фото Марата Куракова

Астана. Улица им. Ш. Валиханова, автобусная остановка около крытого рынка "Артем". На фоне спешащих обывателей и снующих туда-сюда торговцев резко выделяется группа людей. Они никуда не торопятся. Обветренные почерневшие лица, потасканная одежда, "ищущий" взгляд, в руках – видавшие виды рюкзаки, дорожные сумки или просто полиэтиленовые пакеты. Это – поденщики. Несколько десятков мужчин.Корреспондент Kazpravda.kz, чтобы почувствовать себя в роли местного обитателя, пробыл на неофициальной бирже труда несколько часов. Маскирующие меры в виде скромной одежды и пластикового пакета были предприняты, так что подозрений я ни у кого не вызвал.Безработные стоят группками либо поодиночке, некоторые беседуют, большинство сосредоточенно молчат. Все всматриваются в прохожих, выискивая глазами потенциальных работодателей. При виде машины, которая останавливается около площадки, происходит оживление – к авто моментально подбегают и, не спрашивая разрешения у владельца, тут же в нее садятся. Переговоры проходят быстро, и клиент уезжает один. В цене, значит, не сошлись.Конкуренция здесь острая. Когда приходит заказчик, поденщики активно работают локтями – стараются оказаться поближе к потенциальному клиенту. Слабых бесцеремонно отпихивают. Существующие негласные законы на стихийных биржах труда – суровы.В таких местах ищут строителей, грузчиков, разнорабочих. Большинство предложений исходят от частных лиц – хозяев домов, нуждающихся в постройке/ремонте/починке. Работа – временная, ее можно выполнить в течение пары суток. А то и часов.Ошибочно было бы думать, что в подобных местах – сплошь неквалифицированная рабочая сила. Здесь можно встретить и людей с высшим образованием, по разным причинам вынужденных промышлять случайными заработками.Центры занятости, газетные объявления, кадровые агентства, интернет-порталы по трудоустройству – поисков работы сейчас множество. Но для наших героев важна простота. Общение с работодателем – без посредников и лишних заморочек, цена устанавливается сразу, оплата в тот же вечер.– Сайты, газеты? Мне они не нужны, – говорит Максат, не единожды находивший заработок на "пятаках". – Здесь "живые" деньги, отработал – получил. Не надо ждать начала месяца, чтобы купить что-то в магазине.Максат – каменщик, ветеран столичных строек. Родом из Акмолинской области, 40 лет, жена, двое детей. После службы в армии некоторое время пробыл в родном поселке, затем переехал в столицу.– Дома работы нет, в Астане же всегда можно добыть кусок хлеба. Где живу? Снимаю комнату в общежитии за тридцать тысяч в месяц. Там и пребываем всей семьей.Вообще-то Максат классическим безработным не является. По графику "двое через двое" он трудится в ночной смене грузчиком в одном из торговых центров. Зарплаты в 55 000 тенге для того, чтобы прокормить семью из четырех человек, естественно, не хватает. На "пятаке" в удачный месяц можно получить вдвое больше, говорит грузчик. В среднем – 3–4 тыс. в день.Сюда приходят не только по причине быстрой оплаты. По словам Максата, ему "надоело горбатиться на многоэтажках" за меньшую плату, чем прописано в контракте.– На стройках, даже крупных, очень часто обманывают, – сокрушается он. – Положено вроде 155 000 в месяц. Но штрафов – уйма. Причем зачастую по выдуманным причинам. Вот и получаешь после месяца "пахоты" без выходных 85–90 тысяч тенге. Лучше здесь буду торчать.Правда, и на нелегальной бирже труда договоренности соблюдаются далеко не всегда. По словам поденщиков, заказчики то и дело норовят заплатить меньше обговоренной суммы или вовсе ничего не дать. От этих, так сказать, производственных рисков никуда не денешься.Максат весь озяб, однако на погоду он не жалуется. На остановке вдоль стены проходит теплотрасса, на которую то и дело забираются искатели работы. Ждущие автобус горожане от холода переминаются с ноги на ногу. У нас с Максатом – другой танец: на трубу – на асфальт, на трубу – на асфальт.Время идет; пока разговариваем с Максатом, у меня закончился табак. У собеседника сигарет не было с утра. Идем в ларек. На предложение взять пачку подороже – он отказывается, просит купить привычную для себя марку – гораздо более дешевую.– Зимой было непросто, – продолжает Максат. – Последний раз я нашел заказчика четыре дня назад, работы было на два часа. Летом, когда стройка идет повсеместно, куда больше народу. Приезжие из других стран? Я таких особо не встречал. Есть кыргызы, но они торгуют – на этом базаре находится отдельный кыргызский ряд. Здесь же стоят свои, казахстанцы. Новичков никто не гонит. Мы все здесь в принципе – "залетные".По наблюдениям моего собеседника, сюда приходят в основном уроженцы Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей. Выходцев из южных регионов нет даже в теплые месяцы.В Алматы Максат не был ни разу в жизни, но про самый знаменитый "пятак" Казахстана – алматинскую улицу им. С. Сейфуллина – слышал. В то, что в 90-е годы там на протяженности в несколько километров стояли сотни и сотни мужчин, поначалу даже не верит. Тем временем мимо нас равнодушно проходит полицейский.– Они нас не трогают. Гоняют торговцев, у которых нет лицензии, – упреждает вопрос Максат.Можно предположить, что у местного трудового коллектива должны быть свои "покровители". Но так называемой "крыши" в привычном ее понимании нет. Есть группа посредников, эдакие "менеджеры по персоналу", которые заведуют постоянно обновляющейся клиентской базой. За свои услуги они берут 40% от стоимости заказа. То есть, если нелегал заработал 5 тысяч тенге, – две отдает посреднику.Посредники стоят на той же площадке. Тяжелым физическим трудом они явно не занимаются. Пока безработные в ожидании своих "хозяев" зябнут от столичного холодного ветра, эти весьма шустрые ребята греются в машинах.– Я не хожу к ним, – кивает в сторону "менеджеров" (площадка состоит из двух частей, которые разделяет шашлычная) мой визави. – Сам себе найду заказ.Максат соответствует многим критериям достойного члена общества. Законопослушный гражданин,примерный семьянин, в молодости отдал священный долг Родине, отец двоих детей, был непосредственным участником процесса превращения Астаны в современный мегаполис. Обладает умелыми руками, хорошо знает жизнь, как сельскую, так и городскую, может дать молодежи массу советов.Хотя "пятаки" – явление, в принципе, неискоренимое, но в современном мире лучше стремиться искать работу на официальных биржах труда, чем на нелегальных. Тем более, что государство готово помочь Максату и ему подобным. Только в рамках программы "Нұрлы жол" обеспечить занятостью планируется порядка 400 тыс. человек.