Центр казахского языка, истории и культуры в Баку издал произведения Абая Кунанбаева для читателей Азербайджана, сообщает 24.kz.
Своей целью центр, созданный в 2011 году на базе Бакинского государственного университета, ставит популяризацию казахской культуры. Недавно лингвисты и ученые центра перевели с казахского на азербайджанский язык книгу избранных произведений Абая Кунанбаева.
"В основном поэмы, большинство его популярных стихов были переведены еще в советскую эпоху. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы перевести все снова, но уже с языка-оригинала. В советское время у нас не было достаточных специалистов в этой области. Сейчас у нас специалисты, которые могут перевести непосредственно с казахского на азербайджанский. По инициативе Центра, при поддержке ТюркПА и при помощи посольства Казахстана в Азербайджане мы издали такую книгу, куда вошли произведения Абая", – рассказала директор центра Фатима Дурсунова.
Переведена также казахская народная лиро-эпическая поэма "Кыз Жибек". Автор перевода Рамиз Аскер говорит, что книга получила положительный отклик как в стране, так и в Казахстане. Книга даже вошла в личную библиотеку Президента Нурсултана Назарбаева.