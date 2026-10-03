Труды Си Цзиньпина и современное развитие Китая обсудили в Астане

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Организаторами мероприятия выступили Центр по изучению Китая (Казахстан) и Центр вещания на Европу и Азию издательства «Жэньминь хуабао» при Управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках. В центре встречи находились не только сами тексты и концепции, изложенные в трудах Председателя КНР, но прежде всего их восприятие новым поколением Казахстана.

Особенностью семинара стал молодежный формат. Основными спикерами выступили студенты, магистранты, докторанты и молодые исследователи. Вместо традиционной последовательности академических докладов дискуссия была построена вокруг конкретных вопросов о китайской модернизации, государственном управлении, отношениях Казахстана и Китая, образовании, технологиях, искусственном интеллекте, языке, академических обменах и личном опыте знакомства с Китаем. Программа была разделена на две панели: «Современный Китай глазами молодого поколения: модернизация, управление и отношения с миром» и «Образование, технологии и молодежь: от идей к личному опыту сотрудничества».

Открывая встречу, директор Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова отметила, что семинар продолжает знакомство казахстанской аудитории с трудами Си Цзиньпина, но переносит обсуждение в принципиально иной формат, где слово предоставлено молодым читателям. По ее словам, важно не просто знакомиться с идеями политического лидера другой страны, а понимать, как сама эта страна объясняет свою траекторию развития, какие задачи считает приоритетными и каким видит собственное будущее. Для казахстанской молодежи Китай уже является частью непосредственной образовательной и профессиональной среды через академические обмены, технологии, международные отношения, экономические проекты, языковое обучение и контакты между университетами.

Организаторы сознательно отказались от подхода, при котором молодым участникам предлагается лишь воспроизводить готовые формулировки. Напротив, основной задачей было сопоставление идей с реальными процессами и собственным опытом. В заключении семинара Центр по изучению Китая обратил внимание на то, что ценность подобных встреч заключается именно в развитии самостоятельного профессионального взгляда: читать разные источники, изучать Китай непосредственно, пользоваться возможностями обменов, учить языки и задавать сложные вопросы.

Молодежь как ключевое звено казахстанско-китайского взаимодействия

С развернутым видеообращением к участникам выступила Ю Шаньшань, заместитель руководителя Центра вещания на Европу и Азию издательства «Жэньминь хуабао» при Управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках. Она связала обсуждение пятого тома «Си Цзиньпин о государственном управлении» с более широкой темой развития китайско-казахстанских отношений и роли молодежи в укреплении контактов между двумя обществами. По ее словам, расширяющееся сотрудничество двух стран создает пространство, в котором идеи взаимного уважения, диалога и взаимодействия получают практическое содержание.

Первым принципом, на котором Ю Шаньшань сосредоточила внимание, стало взаимное уважение. Она изложила китайский подход, согласно которому различия между историческими традициями, культурами и моделями развития не должны становиться основанием для иерархии между государствами или цивилизациями. В этом контексте китайско-казахстанские отношения были представлены как отношения соседних государств, которые при наличии собственной специфики могут развивать доверие и сотрудничество на основе равноправия. Отдельно она связала этот принцип с молодежными контактами: устойчивое взаимопонимание между обществами, по ее словам, начинается с способности нового поколения воспринимать другую страну без предубеждений и с уважением к ее особенностям.

Второй блок ее выступления касался взаимосвязи мира, безопасности и развития. Ю Шаньшань изложила китайское представление о общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности и подчеркнула, что стабильная региональная среда рассматривается как необходимое условие для образования, профессионального роста и самореализации молодежи. Таким образом, вопросы безопасности в ее выступлении были вынесены за пределы сугубо политической повестки и представлены также через человеческое измерение: возможности молодых людей учиться, работать, путешествовать и реализовывать свои планы непосредственно зависят от мирной и предсказуемой региональной среды.

Особое место в обращении заняло гуманитарное сотрудничество. Ю Шаньшань напомнила о развитии в Казахстане Мастерских Лу Баня, Институтов Конфуция, китайских университетских проектов, академической мобильности и взаимных поездок после введения безвизового режима. Главный акцент при этом был сделан не на количестве механизмов, а на контактах между людьми. Она привела положение Си Цзиньпина о том, что ключ к сближению народов находится в общении молодежи, и выразила надежду, что молодые казахстанцы будут активнее участвовать в образовательных и гуманитарных обменах. В этой логике молодежная дипломатия фактически становится долгосрочным ресурсом двусторонних отношений: государственные договоренности создают рамки сотрудничества, однако устойчивость связей во многом определяется тем, насколько хорошо будущие поколения знают и понимают друг друга.

Китайская модернизация, управление и внешняя среда

Первую панель открыла Алтыния Газизова, магистрант программы Political Science and International Relations Maqsut Narikbayev University. Она рассмотрела китайское управление с точки зрения политической науки и обратила внимание на механизм перехода от долгосрочной стратегической цели к конкретной государственной политике. В ее выступлении эта система была представлена как последовательность трех уровней: долгосрочное видение, пятилетнее планирование и практическое исполнение на уровне институтов и территорий. Тем самым обсуждение китайской модернизации было переведено из области общих формулировок в вопрос о том, каким образом большие цели становятся измеримыми политическими решениями.

При этом Алтыния предложила не идеализировать сам факт наличия долгосрочных планов. С исследовательской точки зрения наиболее интересным она назвала пространство между объявленной целью и фактическим результатом. Различия в ресурсах, институциональной способности и мотивации местных органов могут влиять на то, как центральные установки реализуются на практике. Именно анализ этой «implementation gap», по ее мнению, позволяет молодому политологу перейти от чтения официальных планов к более глубокому пониманию государственного управления. Она также связала данный подход со своими академическими интересами, подчеркнув универсальность вопроса о том, как политические обязательства превращаются в реальные общественные результаты.

Эксперт аналитического центра Heartland и магистрант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Игорь Скороход рассмотрел казахстанско-китайские отношения в контексте меняющейся международной среды. Он выделил одновременно два процесса: усиление геополитической и технологической конкуренции, фрагментацию мировой экономики и изменение торговых маршрутов, с одной стороны, и повышение значения Центральной Азии для евразийской связанности, с другой. В качестве показателя масштаба взаимодействия он привел статистику торговли Казахстана и Китая, отдельно обратив внимание на различия между китайской и казахстанской методиками учета. Этот методологический комментарий был важен сам по себе: молодой исследователь показал, что анализ двусторонних отношений требует не только крупных цифр, но и критической работы с источниками.

В содержательном плане Игорь связал идеи Си Цзиньпина с такими понятиями, как взаимозависимость развития и безопасности, многосторонность и региональная связанность. Однако наиболее прикладной частью его выступления стали четыре направления, где Казахстану и Китаю, по его мнению, необходимо более глубокое взаимопонимание: трансграничные водные ресурсы и экология, транспорт и экономическая добавленная стоимость, технологии и искусственный интеллект, а также взаимное восприятие обществ. Последний аспект особенно важен для нового поколения китаеведов: Казахстану необходимо лучше понимать внутренние механизмы Китая, тогда как китайским партнерам важно учитывать общественные ожидания, многовекторность внешней политики и национальные приоритеты Казахстана. Роль молодых исследователей он определил как способность работать с источниками обеих стран и переводить политические концепции на понятный друг для друга аналитический язык.

Студент третьего курса International Relations в MNU Самат Дауленов представил китайскую модернизацию как многомерный процесс, который невозможно свести к темпам экономического роста. В его презентации модернизация рассматривалась через специфику исторического опыта Китая, политических институтов, культурных традиций и огромного масштаба страны. Отдельно были выделены характеристики, которые китайская политическая концепция относит к собственной модели модернизации: развитие общества с большой численностью населения, стремление к общему благосостоянию, сочетание материального и культурно-этического прогресса, гармония человека и природы и установка на мирный путь развития.

Практический смысл такого взгляда Самат раскрыл через несколько взаимосвязанных измерений: промышленное и технологическое развитие, образование и здравоохранение, социальные ценности, эффективность государственных институтов и экологическую трансформацию. В своей речи он сопоставил экономические, социальные и экологические показатели, стремясь показать, что понятие модернизации в китайском дискурсе выполняет роль общей рамки для трансформации экономики и общества. Для студента-международника такой подход важен еще и потому, что внешняя политика крупной державы становится понятнее, когда анализируются ее внутренние цели развития.

Особенно личным стало выступление Альтаира Сандыбек, студента третьего курса International Relations в Maqsut Narikbayev University. В отличие от концептуальных докладов, он рассказал о собственном опыте поездки в Китай. До нее его представления во многом формировались средствами массовой информации и социальными сетями: Китай казался ему перенаселенным, сложным с точки зрения языка и бытовой среды. Опыт учебы по обмену в Даляне и поездки в Пекин изменил этот образ. Его впечатлили организация общественного транспорта, удобство городской инфраструктуры, цифровые сервисы, технологические достижения и повседневная университетская жизнь.

Но главным выводом его рассказа стала не оценка инфраструктуры, а значение непосредственного человеческого контакта. Альтаир говорил о повседневном общении с китайскими студентами и обычными жителями, о попытках людей помочь иностранцу даже при языковом барьере, о небольших эпизодах, которые дают больше понимания страны, чем дистанционный информационный образ. Суть его выступления была выражена в простой формуле: стереотипы возникают на расстоянии, понимание формируется через контакт. В контексте казахстанско-китайских отношений это превратило академический обмен из образовательной программы в инструмент общественного взаимопонимания.

Молодой исследователь-востоковед ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Рауана Аубакирова продолжила эту тему уже с исследовательской позиции. По ее наблюдению, восприятие Китая казахстанской молодежью неоднородно. С одной стороны, Китай ассоциируется с экономическим развитием, технологиями, образованием и расширением возможностей для учебы и профессионального роста. С другой стороны, часть представлений по-прежнему формируется через общие образы мировой экономической и политической роли Китая без глубокого знакомства с устройством современного китайского общества и повседневной жизнью китайской молодежи.

Рауана привела данные, показывающие рост числа китайских студентов в казахстанских вузах, и связала расширение образовательной мобильности с постепенным изменением взаимного восприятия. Наиболее сильным фактором она назвала непосредственное общение со сверстниками, особенно в рамках учебы и университетских обменов. Социальные сети позволяют быстрее увидеть повседневную жизнь другой страны, однако не всегда дают системное знание. Поэтому, по ее мнению, наиболее устойчивый эффект возникает там, где сочетаются образование, поездки, академическая мобильность и личные контакты.

Первая дискуссия в итоге показала важный сдвиг в характере молодежного разговора о Китае. Для участников он уже не ограничивается вопросом, является ли Китай прежде всего экономическим партнером Казахстана. Молодые исследователи рассматривают его одновременно как объект политологического анализа, международного взаимодействия, образовательного опыта и непосредственного человеческого знакомства. Такой подход делает восприятие более сложным, но именно эта сложность необходима для профессионального китаеведения.

От образовательной открытости к практическим навыкам

Вторую панель открыл, руководитель Мастерской Лу Баня и докторант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Мамыр Алтайбек. Он связал тезисы об открытости образования, представленные в пятом томе «Си Цзиньпин о государственном управлении», с конкретным казахстанским кейсом. Центральным примером стала Мастерская Лу Баня в ЕНУ. По его определению, это не символическое присутствие международного партнерства, а физическая образовательная инфраструктура, которая позволяет студентам работать с робототехникой, автоматизацией и цифровыми системами непосредственно в учебном процессе.

Мамыр предложил понятную формулу развития такого сотрудничества: инфраструктура приводит к формированию навыков, а навыки создают основу для совместных задач. Следующим этапом, по его мнению, могут становиться прикладные исследования, проекты с предприятиями и совместные технологические разработки. Для студента практическая ценность Мастерской заключается в трех вещах: возможности работать с реальным оборудованием, находиться в международной образовательной среде и формировать траекторию дальнейшего профессионального развития. Тем самым образовательное сотрудничество перестает быть отдельной гуманитарной сферой и становится одним из каналов технологического взаимодействия Казахстана и Китая.

Студентка третьего курса International Relations в Maqsut Narikbayev University Алина Щетинина сосредоточилась на взаимосвязи образования, науки, технологий и развития талантов. Отталкиваясь от этой линии в трудах Си Цзиньпина, она поставила практический вопрос: достаточно ли современному университету передавать студенту академические знания или его задача состоит также в том, чтобы научить превращать знания в решения, технологии и проекты. Для Казахстана эта проблема, по ее мнению, напрямую связана с диверсификацией экономики и переходом к более технологичным и наукоемким отраслям.

В качестве примеров Алина обратилась к обменам молодых инженеров Китая и Центральной Азии и сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Ее основной вывод состоял в необходимости более тесной связи между тремя уровнями: исследованием, технологией и коммерциализацией. Университетское образование в такой модели должно формировать не только способность понимать уже существующее знание, но и способность доводить исследовательскую идею до практического продукта, бизнеса или технологического решения. Именно в этом она увидела одну из наиболее актуальных точек соприкосновения образовательной повестки Казахстана и китайского опыта инновационного развития.

Студент второго курса Applied Linguistics в MNUАдильбек Айсултан предложил посмотреть на китайско-казахстанское сотрудничество через совершенно другую оптику: язык в эпоху искусственного интеллекта. Он поставил вопрос, который становится все более актуальным для будущих лингвистов: если нейросети способны переводить тексты и речь почти мгновенно, остается ли необходимость глубоко изучать иностранные языки? Его ответ был обратным ожидаемому. Чем совершеннее становятся машины, тем важнее, по его мнению, человеческое понимание контекста, подтекста, эмоционального оттенка и культурных кодов.

В этом контексте Адильбек связал идеи диалога и взаимного обучения цивилизаций с реальными возможностями цифровой эпохи. Он предложил развивать специализированные языковые инструменты и параллельные корпуса для казахского, китайского и русского языков, совместные студенческие цифровые сообщества и проекты на стыке лингвистики и информационных технологий, включая Natural Language Processing. Искусственный интеллект, таким образом, не устраняет необходимость в лингвисте, а меняет его функцию: от механического переводчика слов к специалисту, способному создавать условия для более точного межкультурного понимания.

Завершил вторую панельную дискуссию Булат Муканов, студент четвертого курса ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и участник международных образовательных обменов и конференций. Его презентация «Китайские истории востоковеда из ЕНУ» стала своеобразным возвращением от больших концепций к личному опыту. Китай в его рассказе раскрылся сразу в нескольких измерениях: как место учебы в областях бизнес-аналитики, логистики, финансов и международной торговли, как среда изучения китайского языка и культуры и как пространство повседневного знакомства с традициями и образом жизни.

Не менее важным результатом международной мобильности для него стало расширение человеческого круга общения. Среди приобретенного опыта он отдельно выделил знакомства со студентами из Колумбии, Саудовской Аравии, Канады, Франции, Алжира, Мьянмы и других стран, а также новые спортивные интересы. Этот пример показал более широкий эффект обучения за рубежом: поездка в Китай становится не только способом лучше понять сам Китай, но и возможностью включиться в международную студенческую среду, проверить собственную самостоятельность, приобрести новые навыки и сформировать связи, которые могут влиять на дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию.

От чтения к самостоятельному осмыслению

Общим содержательным результатом семинара стало то, что труды Си Цзиньпина рассматривались не изолированно, а как один из источников для понимания того, как современный Китай описывает собственные приоритеты развития. Китайская модернизация обсуждалась одновременно через государственное планирование, экономическую трансформацию, образование, технологии, экологию и социальное развитие. Внешнеполитические концепции соотносились с конкретными вопросами казахстанско-китайского взаимодействия, от транспорта и технологий до экологии и молодежных контактов.

При этом наиболее заметной особенностью встречи стало сочетание анализа и личного опыта. Молодые исследователи говорили о механизмах реализации государственной политики и трансформации международной среды, тогда как студенты дополняли этот разговор наблюдениями из поездок, университетских обменов, языкового обучения и работы с новыми технологиями. В результате обсуждение Китая вышло за рамки двух крайностей: некритичного восприятия официального дискурса, с одной стороны, и поверхностных представлений о стране, с другой. Основой разговора стали знания, источники, профессиональные вопросы и непосредственный опыт.

Для казахстанского экспертного сообщества такой формат имеет отдельное значение. По мере расширения экономических, образовательных и технологических связей с Китаем растет потребность не только в специалистах, владеющих китайским языком, но и в людях, способных понимать китайскую систему управления, экономические процессы, общество и культуру, одновременно хорошо представляя национальные интересы и особенности Казахстана. Молодежные академические обмены в этой связи следует рассматривать не как периферийное гуманитарное направление, а как один из механизмов формирования будущей профессиональной инфраструктуры двусторонних отношений.

В заключении организаторы подчеркнули, что задача подобных встреч состоит не в формировании единого взгляда на Китай. Напротив, молодому поколению необходимо самостоятельно читать, сравнивать источники, анализировать идеи, видеть различия между заявленными концепциями и их практической реализацией и формировать собственные выводы. Именно способность профессионально понимать друг друга, сохраняя самостоятельность оценок и национальную перспективу, может стать одним из наиболее устойчивых ресурсов дальнейшего взаимодействия Казахстана и Китая.