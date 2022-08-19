Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области

Обстоятельства смерти жителя Северо-Казахстанской области на территории шахты в поселке Бестобе выясняют акмолинские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

17 августа в управление полиции города Степногорска поступило сообщение о том, что в поселке Бестобе, на территории шахты «Западная», скончался 23-летний житель Айыртауского района СКО.

Предварительно установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, пытаясь незаконно проникнуть в шахту.

По данному факту правоохранители начали досудебное производство по части 3 статьи 269-1 УК РК (незаконное проникновение на охраняемый объект). В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.