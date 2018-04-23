Труп младенца нашли на окраине села в ВКО

Закон и Порядок
1743
фото с сайта inform.kz
На канал "102" Шемонаихинского РОВД поступило сообщение о том, что на окраине одного из сел найден труп младенца, передает Inform.kz.

По информации ДВД Восточно-Казахстанской области, сотрудники полиции оперативно установили личность матери ребенка. Ею оказалась 35-летняя местная жительница.

"Начато досудебное расследование по статье 100 УК РК - убийство матерью новорожденного ребенка. В рамках уголовного производства назначен ряд соответствующих экспертиз", – сообщили в ДВД.

