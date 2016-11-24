Происшествия
Труп мужчины нашли в реке в центре Шымкента
На реке Кошкарате в Шымкенте обнаружен труп мужчины, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
.
Тело обнаружено случайными прохожими в так называемом "рамазановском" дворе – здесь расположен дом, где в советское время жил первый секретарь Чимкентского обкома партии Рамазанов.
Проходящие мимо люди вытащили тело из воды и позвонили в полицию. Прибывшие полицейские оцепили место происшествия. Тело передали судмедэкспертам.
По словам прохожих, погибший человек очень хорошо одет – на нем только брюки и хорошие теплые ботинки, дубленка.
В ДВД области пока никак не прокомментировали данный инцидент.