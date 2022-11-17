Труп мужчины обнаружили в гостиничном номере Уральска

В дежурную часть Абайского ОП поступило сообщение об убийстве мужчины в одной из гостиниц Уральска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место была направлена следственно-оперативная группа, которая по приезду в номер гостиницы обнаружила труп 35-летнего мужчины. В номере также находилась 28-летняя женщина, которая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления.

С подозреваемой провели проверку и уточнение показаний на месте.

По факту убийства, согласно ст. 99 ч. 1 УК РК начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в ИВС УП Уральска. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для полноты сбора материала.

По результатам комплекса судебных экспертиз по делу будет принято законное процессуальное решение.

Согласно санкции ст.99 ч. 1 УК РК "Убийство" наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, отметили в полиции.