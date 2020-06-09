Труп мужчины обнаружили в одной из квартир в Жезказгане
Айдана Демесинова
Труп мужчины обнаружили в Жезказгане, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.
"7 июня в одной из квартир по улице Гагарина с признаками насильственной смерти обнаружен труп 45-летнего жителя города. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен 34-летний подозреваемый, который признался в совершении данного преступления", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.