Труп нашли в коллекторе теплотрассы в Актау

Полицейские в Актау извлекли труп из коллектора теплотрассы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
"Труп сотрудники полиции извлекли из коллектора теплосети, который находится рядом с детской поликлиникой в 26-м микрорайоне, 13 февраля, в 17.00. На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.
Кто обнаружил труп в коллекторе, пока неизвестно. Чтобы открыть доступ к теплотрассе, использовали кран, который поднял плиту коллектора. Тело умершего вытащили сотрудники полиции совместно с работниками скорой помощи.