Труп недоношенного младенца нашли рядом с мусорным баком в Таразе
Происшествия
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Полиция разыскивает мать ребенка, тело которого обнаружили возле мусорного бака в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Труп недоношенного младенца в пластмассовом ведре обнаружили возле мусорного бака по улице Байзак батыра в Таразе 29 декабря.
О страшной находке в полицию сообщили в 11:30 часов. На место тут же выехала следственно-оперативная группа.
Труп доставлен в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Стражи порядка устанавливают мать ребенка.