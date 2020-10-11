Труп ребенка в холодильнике: Это преступление заставило содрогнуться даже меня – глава МВД РК

Общество
Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о преступлениях в республике за неделю, два из которых особенно ужаснули его, сообщает Kazpravda.kz.

"С космической скоростью пролетают дни, наполненные делами, событиями, происшествиями… Каждое утро дежурный МВД докладывает об оперативной обстановке по стране, представляет оперативную сводку. Изучая статистику происшествий и правонарушений за сутки, понимаешь, что за каждой цифрой стоит чья-то оборванная жизнь, чья-то сломленная судьба.

Но даже меня, видавшего всякое за время своей профессиональной деятельности, заставило содрогнуться ужасающее преступление, когда в частном доме в Уштобе в морозильной камере было обнаружено тело двухлетнего ребенка. По подозрению в совершении этого деяния задержана мать малыша. Проводится следствие, действия женщины, которую трудно назвать матерью, получат правовую оценку, будут установлены причины, толкнувшие ее на совершение этого жуткого преступления", - написал глава МВД в Facebook.

Однако, заметил министр, задуматься заставляет другое.

"Причинами жестокого обращения с детьми могут быть названы безработица или низкая материальная обеспеченность, алкоголизм одного или обоих родителей, одиночество или распавшийся брак, неуправляемые срывы и расстройства родителей, их озлобленность или разочарованность в жизни, незрелость или эгоизм, чрезмерная требовательность… Да что угодно! Но никакая причина не может служить оправданием жестокого обращения с детьми.

Дети – наиболее уязвимые и ранимые члены нашего общества. Самым безопасным местом для ребенка должны быть его дом, семья, где рядом с ребенком находятся люди, которые призваны любить и защищать его, заботиться о нем. Вместе с тем, в последнее время все чаще приходится сталкиваться со случаями жестокого обращения с детьми родителей и других членов семьи. В этой связи, нельзя не упомянуть другое преступление, выявленное в ходе мониторинга социальных сетей, когда в интернете появилось видео жестокого избиения ребенка мужчиной", - продолжил Тургумбаев.

Было установлено, что инцидент произошел в Казыгуртском районе Туркестанской области. Как выяснилось, отец семейства неоднократно избивал под видом дисциплинирования и в "воспитательных" целях своих несовершеннолетних детей – трех, семи и девяти лет, а также их мать, которая ранее обращалась в полицию об избиении ее мужем. Но, как выяснилось, один раз отказалась от дачи заявления, в другой – простила мужа и административное производство было прекращено путем медиации, а семейному тирану в очередной раз удавалось избежать ответственности. Последний факт зарегистрирован по ст. 110 Уголовного кодекса "Истязание" и виновный понесет заслуженное наказание, заверил министр.

Он напомнил о том, что жестокое обращение с детьми наносит непоправимый вред их здоровью, влечет за собой тяжелые социальные последствия. У большинства детей-жертв насилия появляются серьезные отклонения в психическом, физическом и эмоциональном здоровье.

"Жестокость по отношению к детям и подросткам формирует людей социально дезадаптированных, зачастую не способных трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями. Опасным социальным последствием насилия по отношению к детям является дальнейшее воспроизводство самой жестокости. Дети, подвергшиеся различного рода насилию, в последующем сами могут проявлять жестокость по отношению к более слабым: младшим по возрасту или животным.

Семья – это закрытый социальный институт, а дети всегда зависимы от родителей, привязаны к ним. Поэтому семейное насилие, зачастую скрытое от посторонних глаз, большая социальная проблема современного общества, а насилие над детьми и подростками, к сожалению, распространенное в наше время явление. Предупреждать и эффективно бороться с ним необходимо общими усилиями полиции и граждан. Соседи, родные, близкие не должны оставаться равнодушными и безучастными к происходящему рядом с ними, должны бить тревогу при необходимости. Вовремя поступивший сигнал предупредит очередное правонарушение. Отношение к детям является одним из основных показателей уровня нравственной, правовой культуры в обществе. Дети наше будущее, берегите их", - заключил Ерлан Тургумбаев.

